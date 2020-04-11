نظامیان آمریکایی و ائتلاف سعودی عامل انتقال کرونا به یمن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره در گزارشی به نقل از «زید احمد الغرسی» کارشناس یمنی نوشت: انتقال ویروس کرونا نقشه آمریکا و ائتلاف سعودی برای وادار کردن یمنیها به پذیرش آتش بس بوده است.
وی با بیان این مطلب افزود: نخستین مورد ابتلای به کرونا در یمن دو روز بعد از رسیدن نیروهای آمریکایی به بندر الشحر در استان حضرموت صورت گرفت و نفر مبتلا از کارکنان همان بندر است.
این کارشناس با اشاره به اظهارات استاندار حضرموت درباره اینکه کرونا از طریق یک فرد خارجی و از طریق دریا وارد یمن شده است، گفت: همین سخن نیز تایید میکند ناقل واقعی ویروس نظامیان آمریکایی بودند.
در ادامه گزارش گفته شده است: اعلام ثبت نخستین مبتلای به کرونا دو روز پس از اعلام آتشبس دو هفتهای به بهانه بسیج تلاشها در مبارزه با کرونا صورت گرفت یعنی ائتلاف سعودی از این طریق میخواهد بر شورای عالی سیاسی یمن فشار آورد تا آتشبس را بپذیرد همان گونه که گریفیتس، دیپلمات انگلیسی و فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن گفت که ثبت نخستین مورد ابتلای به ویروس کرونا در یمن توقف درگیریها را میطلبد.
زید احمد الغرسی خاطرنشان کرد: ما به برادران خود در استانهای جنوبی یمن میگوییم از نقشه دشمن متجاوز و فرماندهان آنها از میان مزدوران برای وارد کردن ویروس کرونا به استانهایتان باخبرید پس به آنها دل نبندید به خودتان متکی باشد و همه گذرگاهها را برای حفاظت از جان خودتان ببندید.
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