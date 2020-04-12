درخواست هیات مدیره پرسپولیس برای معرفی اعضای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، استعفای ایرج عرب و مهدی محمدنبی از هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در حالی رقم خورد که تکلیف مدیرعاملی سرخ ها پس از کناره گیری محمدحسن انصاریفرد نامعلوم مانده و این باشگاه تنها با سه عضو هیات مدیره به فعالیت خود ادامه دهد.

مهدی رسول پناه رئیس هیات مدیره و سرپرست فعلی باشگاه در حالی امور جاری را همراه با مهرداد هاشمی و علی رغبتی پیش می برد که بحران شدید مالی به دلیل بدهی های ارزی سرخ ها به اعضای پیشین خارجی خود گریبان پرسپولیس را گرفته است.

سه عضو هیات مدیره پرسپولیس که حاضر به پذیرش مدیرعاملی نیز نیستند از مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان خواسته اند تا به عنوان رئیس حقوقی مجمع باشگاه، اعضای جدید را معرفی کرده تا با کمک آنها بتوانند از پس مشکلات مالی برآیند.

پیگیری های خبرنگار مهر، نشان می دهد سلطانی فر هنوز نتوانسته نظر مثبت برخی مدیران قابل اعتماد خود را برای ورود به باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی‌های سنگین جلب کند تا قهرمان فعلی رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در روزهای تعطیلی مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکل مدیریتی دست و پنجه نرم کند. با این حال سلطانی فر تصمیم دارد هرچه زودتر تکلیف اعضای هیات مدیره را مشخص کرده تا بتواند به وضعیت این تیم سر و سامان دهد.