اخبار "مهر" در روز سوم(3)

اقلام مورد نياز زلزله زدگان بم اعلام شد
امداد رساني در مناطق زلزله زده بم عملا وجود ندارد
15هزار نفر دفن شدند ؛ تعداد كشته ها از 20 هزار تن خواهد گذشت
پيشكسوتان استقلال و پرسپوليس روز جمعه به ميدان بروند
به حادثه ديدگان زلزله بم تسهيلات بانكي پرداخت مي شود
فروش بليط سينماهاي كشور به زلزله گان اختصاص مي يابد
پيام تسليت " انجمن قلم ايران "
يونسكو ارگ بم را باز سازي مي كند
اولويت كاري صليب سرخ جهاني در بم، نجات افراد از زير آوار است
با وارد عمل شدن سپاه ناهماهنگي ها به حداقل رسيد
" ساكت " با همراهي گروه وزيري كنسرت مي دهد
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 11 )
گردهمايي اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ، براي همدردي با زلزله زدگان
جامعه ورزشهاي رزمي كشور به كمك زلزله زدگان بم مي شتابد
مسلمانان آفريقا 143 هزار دلار به زلزله زدگان بم كمك كردند
هياتي از سوي رييس مجلس به منطقه زلزله زده بم اعزام شد
در فاجعه زلزله در شهر بم هفتاد هزار ايراني كشته و يا زخمي شدند
تعداد كشته و زخمي ها افزون بر 22 هزار تن است
95 درصد مصدومان "بم" از زير آوار نجات يافتند
پس لرزه هاي شديد بم در راه است
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 10 )
مديريت بحران بعد از وقوع زلزله حياتي است اما براي اعمال آن آموزش نديدهايم
صدها تن از ماموران آتش نشاني تهران به كمك زلزله زدگان بم شتافتند
فدراسيون ورزشهاي همگاني براي كمك به زلزله زدگان بم اعلام آمادگي كرد
مراتب تسليت و همدردي مردم قبرس با مردم ايران اعلام شد
نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي با زلزله زدگان بم ابراز همدردي كردند
ورزش دوستان شيرازي را براي حضور در بازي روز جمعه دعوت مي كنم
تلاش هنرمندان به منظور كمك رساني به آسيب ديدگان ادامه دارد
بلاتكليفي و سرگرداني مصيبت ديدگان در كوچه پس كوچه هاي بم
بازسازي شهر و ارگ بم ، ما را مقابل قضاوت جهانيان قرار مي دهد
160 كاميو ن وكاميو نت مايحتاج ضروري به منطقه زلزله زده ارسال شد
آموزش و پرورش يك ميليارد ريال به زلزله زدگان بم اختصاص داد
هيچ اكيپي از وزارت بهداشت ، حضور چشمگير ندارد
بدون هماهنگي با مراكز رسمي وارد منطقه زلزله زده نشويد
تشريح آخرين اقدامات امدادي سپاه در مناطق زلزله زده بم
هواپيماى امدادى سي- 130 پرتغال در "بم"
بازيكنان فجر براي كمك به زلزله زدگان به بم خواهند رفت
دو توريست آمريكايي در زلزله بم گرفتار شدند
كمكهايي به منطقه زلزله زده بم ارسال شد
بزودي بودجه اي براي اسكان زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص مي يابد
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