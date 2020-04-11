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۲۳ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۳۶

استاندار ایلام:

شایعات تغییر مدیریت در برخی ادارات ایلام صحت ندارد

شایعات تغییر مدیریت در برخی ادارات ایلام صحت ندارد

ایلام-استاندار ایلام گفت: شایعات در مورد تغییر مدیران استان از جمله راه و شهرسازی و بهزیستی صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در استانداری ایلام اظهار کرد: حرف و حدیث‌هایی که در ارتباط با تغییرات وجود دارد شایعه است.

وی افزود: نه منتخبین مردم دنبال این حرف‌ها هستند و نه ما، البته کسی که قوی است باید ادامه کار دهد و افرادی که ضعیف هستند نیز طبیعی هست که باید تغییر کنند.

استاندار ایلام بیان کرد: شایعات در مورد تغییر مدیران راه و شهرسازی و بهزیستی صحت ندارد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: از افرادی که توانمند هستند حمایت می‌کنیم اما اگر مدیری قرار است که تغییر کند به موقع خود این کار انجام می‌شود و نیازی به این فضاسازی نیست.

وی گفت: از امروز طرح فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند تبدیل شده است و در حال گذر به شرایط عادی البته با رعایت کامل پروتکل ها هستیم.

استاندار ایلام بیان کرد: از امروز ادارات با دو سوم افراد ادامه کار می‌دهند و اشخاصی که دارای سن بالا و بیماری زمینه‌ای هستند می‌توانند با دورکاری و مرخصی در محل کار حضور نیابند.

وی افزود: در ادارات حتماً باید ورودی‌ها چه کارکنان چه ارباب رجوع کنترل و چک شوند و افراد مشکوک و دارای علامت به اداره ورود نکند.

کد مطلب 4897612

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