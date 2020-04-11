شایعات تغییر مدیریت در برخی ادارات ایلام صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در استانداری ایلام اظهار کرد: حرف و حدیثهایی که در ارتباط با تغییرات وجود دارد شایعه است.
وی افزود: نه منتخبین مردم دنبال این حرفها هستند و نه ما، البته کسی که قوی است باید ادامه کار دهد و افرادی که ضعیف هستند نیز طبیعی هست که باید تغییر کنند.
استاندار ایلام بیان کرد: شایعات در مورد تغییر مدیران راه و شهرسازی و بهزیستی صحت ندارد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: از افرادی که توانمند هستند حمایت میکنیم اما اگر مدیری قرار است که تغییر کند به موقع خود این کار انجام میشود و نیازی به این فضاسازی نیست.
وی گفت: از امروز طرح فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند تبدیل شده است و در حال گذر به شرایط عادی البته با رعایت کامل پروتکل ها هستیم.
استاندار ایلام بیان کرد: از امروز ادارات با دو سوم افراد ادامه کار میدهند و اشخاصی که دارای سن بالا و بیماری زمینهای هستند میتوانند با دورکاری و مرخصی در محل کار حضور نیابند.
وی افزود: در ادارات حتماً باید ورودیها چه کارکنان چه ارباب رجوع کنترل و چک شوند و افراد مشکوک و دارای علامت به اداره ورود نکند.
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