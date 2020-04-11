به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت: این برنامهها در هفت محور و ۴۰ برنامه شامل توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید (۱۱ برنامه)، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی (پنج برنامه)، توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه (پنج برنامه)، توسعه فناوری و محصولات دانشبنیان (پنج برنامه)، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری (پنج برنامه) بهبود فضای کسبوکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت (پنج برنامه)، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری (چهار برنامه) توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به همه معاونتها، سازمانها و شرکتهای تابعه ابلاغ شد.
وی گفت: در این برنامه الزامات تحقق اهداف و اجرای برنامههای جهش تولید ، به صورت دقیق مشخص شده است.
زرندی افزود: راهکارهای رسیدن به جهش تولید، چالشهای فراروی بخش صنعت در سال ۹۹ فرصت جهشهای درون بخشی در سال جاری و هدفگذاری شاخصهای تولید و تجارت در سال ۹۹ از مهمترین بخشهای برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
معاون طرح و برنامه گفت: وظایف و اقدامات هر یک از بخشهای مختلف در وزارتخانه مشخص شده و عملکردها بر اساس این برنامه، رصد و پایش خواهد شد.
وی تأکید کرد: برای تحقق برنامههای وزارتخانه، جلسات، مکاتبات و برنامههای را با سایر سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش تولید و تجارت انجام خواهد شد.
زرندی تصریح کرد: جهش تولید با همراهی و هماهنگی همه بخشهای اقتصادی و ا جرایی کشوردنبال خواهد شد.
نظر شما