ابومسلم مقابل منتخب باشگاههاي تركمنستان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين ديدار كه با حضور 2 هزار تماشاگر و به قضاوت محسن تركي در ورزشگاه تختي مشهد برگزار شد ، دو تيم فوتبال جذاب و ديدني را به نمايش گذاشتند . تيم منتخب تركمنستان كه از همان ابتدا فوتبالي محكم و جدي را در دستور كار داشت بر جذابيت هاي اين بازي افزود و باعث شد رقابت تماشايي را از هر دو تيم به نمايش درآيد .

نكته جالب توجه در اين بازي خداحافظي رمضان شكري كاپيتان باسابقه تيم ابومسلم از دنياي بازيگري بود.وي بعد از اين به عنوان يكي از دستياران فيروز كريمي در تيم ابومسلم مشغول به كار خواهد شد .

بر اساس اين گزارش در پايان نيمه اول اين ديدار دو تيم به تساوي 1-1 دست يافتند كه ابتدا تيم منتخب تركمنستان در دقيقه 12 توسط گرديوف روي يك ضربه كرنر به گل برتري دست يافت و در ادامه در دقيقه 25 ناصحي كه لحظاتي از ورودش به زمين به جاي رمضان شكري نمي گذشت كار را به تساوي كشاند .

گفتني است پيش ازاين قرار بود در اين ديدار تيم ابومسلم مقابل پيام پيكان خراسان به ميدان برود كه با اعلام آمادگي تيم منتخب باشگاههاي تركمنستان و علاقمندي اين تيم براي كمك به زلزله زدگان بم ، اين تيم جايگزين پيام پيكان شد .