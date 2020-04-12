بازگشت بانوی المپیکی کاراته به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سرگروه تیم ملی کاراته بانوان ایران که بعد از آسیب دیدگی در دیدار نهایی رقابتهای کاراته وان سالزبورگ دچار آسیب دیدگی شده، امشب به تهران بازمی گردد.

وی ۱۵ اسفندماه بعد از انتقال به آلمان در هانوفر توسط دکتر بابک زرگرامینی تحت عمل جراجی قرار گرفت و طی ۳۵ روز گذشته مراحل درمان بعد از جراحی را در کلینیک دکتر امینی سپری کرد.

عباسعلی امشب در حالی راهی تهران می‌شود که بدون استفاده از عصا و مشکل تمرینات بدنسازی خود را طی روزهای گذشته انجام داده است.

قرار است بعد از چند روز استراحت، عباسعلی تمرینات خود را در تهران از سر می‌گیرد.