کتاب جدیدی از " گائو شین جیان " منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست ، این کتاب مجموعه مقالاتی درباره ادبیات است. از نظر " گائو " هنر موضوعی درباره حیات و مرگ است. او در این اثر به کلیه ویژگی های ادبیات اعم از مدرنیسم تا پست مدرنیسم ، ارتباط ادبیات با دنیای واقعی ، ادبیات و متافیزیک و تاثیر زبان در ادبیات پرداخته است.

وی معتقد است : خیال و تصوری که از احساسات زیبایی شناسانه فارغ شود، از تجربه های حقیقی زندگی دور شده و به ضعف منجر می شود.

گائو در ادامه می افزاید : ادبیات خودش را در تغییرات بی وقفه فرم گم می کند و این روند منجر به از قطع ارتباط با حیات حقیقی می شود. من به فرم اهمیت می دهم اما به زندگی حقیقی و حقیقت بیشتر بها می دهم.

معروف ترین اثر این نویسنده چینی کتاب " روح کوه " نام دارد.