ابوالفضل مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیماری کرونا را شبیه به سرماخوردگی دانست و افزود: بیشترین قسمتی که بر اثر بیماری کرونا درگیر می‌شود، سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی است.

وی با بیان اینکه بیشترین عارضه بیماری کرونا در ریه است اما ممکن است همه قسمت‌های بدن حتی کلیه، کبد، مغز و قلب را نیز درگیر کند، افزود: مهمترین علامت این بیماری سرفه و تنگی نفس است که ناشی از عوارض تنفسی می‌باشد.

این فوق تخصص بیماری‌های ریه با بیان اینکه امروزه مهمترین معضل جامعه اضافه وزن است که موجب مشکلات بسیاری از جمله مشکلات تنفسی، قلبی، سیستم گوارشی، مشکلات کلیوی و کبدی و غیره می‌شود، گفت: مهمترین اثر روزه داری بر بدن کاهش وزن است و روزه داری زمانی تأثیر دارد که به بدن استراحت دهد و موجب کاهش وزن بشود.

مظفری گفت: علائم بیماری در بیش از ۸۰ درصد از بیماران مبتلا به کرونا خفیف است و حتی ممکن است فرد متوجه بیماری خود نیز نشود که برای این افراد روزه گرفتن منعی ندارد.

بیماران کرونایی به سه دسته تقسیم می‌شوند

وی عنوان کرد: بیماران کرونایی به سه دسته تقسیم می‌شوند که گروه نخست غالباً علائم خفیف دارند یا علائم ندارند که ۸۰ درصد از موارد را تشکیل می‌دهد که این افراد در گروه پرخطر نیستند و در حال بهبودی هستند و یا بهبود یافته‌اند که مدت زمان قرنطینه دو هفته است اما غالب بیماران چهار روز نخست بیماری بهبود می‌یابند.

این کارشناس مسائل بهداشتی و پزشکی در خصوص روزه گرفتن بیماران کرونایی گروه نخست افزود: این گروه مشکلی از نظر روزه گرفتن ندارند بجز روزهای اول که درگیر هستند و دارو مصرف می‌کنند که معمولاً مدت زمان مصرف داروها برای چهار یا پنج روز است که طی این روزها می‌توانند روزه نگیرند اما چنانچه قدرت بدنی خوبی دارند، می‌توانند روزه بگیرند.

بیماران مبتلا به کرونا پس از خارج شدن از دستگاه تنفسی هم نباید روزه بگیرند زیرا درگیری بالایی دارند

وی تصریح کرد: گروه دوم از بیماران مبتلا به کرونا ۱۵ درصد مبتلایان را تشکیل می‌دهند که در بیمارستان بستری می‌شوند که دارای علائم شدید هستند و یا ریه درگیری شدید دارد و پزشک تشخیص بستری داده است.

مظفری ادامه داد: روزه گرفتن گروه دوم که در بیمارستان بستری بوده و مرخص می‌شود به تشخیص پزشک بستگی دارد که چنانچه شخص مشکل خاصی نداشت با نظر پزشک می‌تواند روزه بگیرد اما ممکن است پزشک تشخیص دهد که نمی‌تواند روزه بگیرد.

وی افزود: گروه سوم مبتلایان دارای علائم بسیار شدید هستند که باید زیر دستگاه بروند که افرادی که از زیر دستگاه خارج می‌شوند نباید روزه بگیرند زیرا درگیری بالایی دارند.

بیمارانی که نباید روزه بگیرند

این فوق تخصص بیماری‌های ریه در خصوص روزه گرفتن دیگر بیماران نیز افزود: طبق نظر مراجع تقلید بیمارانی که حتماً باید سر وقت دارو مصرف کنند، می‌توانند روزه نگیرند.

وی بیان کرد: نخوردن آب در مدتی که شخص روزه است برای انسان‌های سالم مشکلی ایجاد نمی‌کند اما برای افرادی که بیماری کلیوی دارند این عملکرد مختل می‌شود یعنی قدرت جذب و دفع کاهش می‌یابد.

مظفری گفت: برای بیماران قلبی کم آبی مشکلاتی ایجاد می‌کند اما غالب بیماران مشکلات خفیف دارند اما افرادی که مشکل شدید قلبی و یا کلیوی دارند نباید روزه بگیرند اما افراد با مشکلات خفیف در صورت رعایت همه مسائل می‌توانند روزه بگیرند.

وی ابراز کرد: مهمترین راه انتقال ویروس کرونا قطرات هستند و مرطوب کردن و دستگاه بخور بهتر است در مدتی که کرونا شایع است استفاده نشود زیرا موجب انتشار ویروس می‌شود.