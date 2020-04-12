درخواست سازمان ملل برای توقف درگیریها در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، فرستادگان سازمان ملل متحد در امور کشورهای سوریه، یمن، لبنان، عراق و مناقشه فلسطین- اسرائیل با تأکید بر اینکه همکاری برای مقابله با چالش کووید -۱۹ موردنیاز است، اذعان کردند که این مهم حاصل نمی‌شود «مگر آنکه آتش جنگ افزارها قطع شود».

آنها از تمام طرف‌های درگیر جنگ در خاورمیانه خواستند تا درخواست «آنتونیو گوترش» مبنی بر برقراری آتش بس فوری جهت مقابله با بیماری همه گیر ویروس کرونا را به اقداماتی عینی و ملموس در راستای پایان دادن به مخاصمات تبدیل کنند.

این فرستادگان سازمان ملل می‌گویند که به درخواست روز ۲۳ اُم مارس دبیرکل سازمان ملل «بسیاری از طرف‌ها پاسخ مثبت داده اند»، اما بر ضرورت سرعت بخشیدن به اقدام تأکید کرده و اذعان کردند که کووید -۱۹ بر رنج مردمان گرفتار در مناقشات خاورمیانه می‌افزاید.

این نمایندگان سازمان ملل از تمام طرف‌های درگیر در مناقشه خواستند تا بدون پیش شرط در گفتگوها برای توقف فوری مخاصمات شرکت کنند، از آتش بس های کنونی حمایت نمایند، و به «توافقات بلندمدت برای مناقشه‌های طولانی در سرتاسر منطقه» دست یابند.

گفتنی است که «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، «مارتین گریفیتس» فرستاده این سازمان در امور یمن، «نیکلای ملادنوف» هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در فرایند صلح خاورمیانه، «یان کوبیس» مسئول هماهنگی سازمان ملل در امور لبنان و «جنین آنتوانت هنیس-پلاسخارت» نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق این درخواست را امضا کردند.