زمین لرزه قطور خوی خسارتی در پی نداشت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمین لرزه صبح امروز در منطقه قطور خوی اظهارکرد: در اثر وقوع این زمین لرزه تاکنون خسارت جانی و مالی در بخش‌های مختلف ابنیه، راه و… در منطقه قطور گزارش نشده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه نیروهای ارزیاب به منطقه اعزام شدند و طبق بررسی‌های اولیه هیچ‌گونه خسارتی در این منطقه ثبت و گزارش نشده است.

جعفری با بیان اینکه با توجه به زمین لرزه‌های اسفندماه نیروهای امدادی و مدیریت بحران در این منطقه حضور دارند و در صورت بروز هر حادثه‌ای در آماده باش کامل قرار دارند.

صبح یکشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق شش کیلومتری زمین منطقه قطور خوی را لرزاند.