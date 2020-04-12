زمین لرزه قطور خوی خسارتی در پی نداشت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمین لرزه صبح امروز در منطقه قطور خوی اظهارکرد: در اثر وقوع این زمین لرزه تاکنون خسارت جانی و مالی در بخشهای مختلف ابنیه، راه و… در منطقه قطور گزارش نشده است.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه نیروهای ارزیاب به منطقه اعزام شدند و طبق بررسیهای اولیه هیچگونه خسارتی در این منطقه ثبت و گزارش نشده است.
جعفری با بیان اینکه با توجه به زمین لرزههای اسفندماه نیروهای امدادی و مدیریت بحران در این منطقه حضور دارند و در صورت بروز هر حادثهای در آماده باش کامل قرار دارند.
صبح یکشنبه زمین لرزهای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق شش کیلومتری زمین منطقه قطور خوی را لرزاند.
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