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۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۰۶

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی:

زمین لرزه قطور خوی خسارتی در پی نداشت

زمین لرزه قطور خوی خسارتی در پی نداشت

ارومیه - مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: زمین لرزه ۴.۶ ریشتری صبح امروز یکشنبه در خوی خسارتی در پی نداشت.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمین لرزه صبح امروز در منطقه قطور خوی اظهارکرد: در اثر وقوع این زمین لرزه تاکنون خسارت جانی و مالی در بخش‌های مختلف ابنیه، راه و… در منطقه قطور گزارش نشده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه نیروهای ارزیاب به منطقه اعزام شدند و طبق بررسی‌های اولیه هیچ‌گونه خسارتی در این منطقه ثبت و گزارش نشده است.

جعفری با بیان اینکه با توجه به زمین لرزه‌های اسفندماه نیروهای امدادی و مدیریت بحران در این منطقه حضور دارند و در صورت بروز هر حادثه‌ای در آماده باش کامل قرار دارند.

صبح یکشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق شش کیلومتری زمین منطقه قطور خوی را لرزاند.

کد مطلب 4898236

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