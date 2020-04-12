سد کمایستان شهرستان جوین برای اولین بار سرریز شد

حسین جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای اولین بار سد کمایستان در شهرستان جوین طی بارندگی‌های روز گذشته سرریز شده است، لذا تمام روستاهای مناطق پایین دست به حال آماده باش در آمدند.

فرماندار جوین با اشاره به خروج ۱۲۰ تا ۱۳۰ متر مکعب آب در ثانیه از محل تاج و سرریز این سد، افزود: در حال حاضر با فروکش کردن این سرریز امکان خرابی سد از بین رفته و از حال اضطرار خارج شده ولی به مردم روستاها توصیه کرده‌ایم در حال آماده باش باشند و در حال حاضر از خسارت به یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی در پایین دست جلوگیری شده است.