  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۰۵

طی بارش‌های روز گذشته؛

سد کمایستان شهرستان جوین برای اولین بار سرریز شد

سد کمایستان شهرستان جوین برای اولین بار سرریز شد

سبزوار - فرماندار جوین گفت: همزمان با بارش‌های روز گذشته در شهرستان جوین سد کمایستان این شهرستان برای اولین بار سرریز شد.

دریافت 16 MB

حسین جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای اولین بار سد کمایستان در شهرستان جوین طی بارندگی‌های روز گذشته سرریز شده است، لذا تمام روستاهای مناطق پایین دست به حال آماده باش در آمدند.

فرماندار جوین با اشاره به خروج ۱۲۰ تا ۱۳۰ متر مکعب آب در ثانیه از محل تاج و سرریز این سد، افزود: در حال حاضر با فروکش کردن این سرریز امکان خرابی سد از بین رفته و از حال اضطرار خارج شده ولی به مردم روستاها توصیه کرده‌ایم در حال آماده باش باشند و در حال حاضر از خسارت به یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی در پایین دست جلوگیری شده است.

کد مطلب 4898333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها