به گزارش خبرگزاری مهر، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یادداشتی که در روزنامه «دی ولت» منتشر شد گفت: برنامه کاری آلمان که در نیمه دوم سال میلادی جاری، رئیس دوره‌ای شورای اروپا خواهد شد؛ (مبارزه با) بیماری کرونا خواهد بود.

ماس که از منتقدان سرسخت آمریکا در مهار کرونا و همچنین از مدعیان اصلی کم‌کاری چین در اطلاع رسانی از بابت این بیماری است، در ادامه اظهارات خود افزود: آلمان این دوره را به «ریاست کرونایی» و تبعات این همه‌گیری اختصاص خواهد داد.

وی همچنین گفت: کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده محدودیت‌های سفر از جمله کارهای ضروری است که در دوره ریاست آلمان بر شورای اروپا، انجام خواهد شد.

ماس همچنین اتحادیه اروپا را به تجربه‌اندوزی از دوران کرونا در مواردی چون افزایش آمادگی در حفاظت از شهروندان و شراکت در تولید محموله‌های دارویی ترغیب کرد.

وزیر خارجه آلمان همچنین از اصلاح اشتباهات اتحادیه نظیر محدود شدن ارزش‌های دموکراسی و تبعیت از روح قانون در دوره کرونا سخن گفت.