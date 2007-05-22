اردوهای تیم ملی کاناپلو برای اعزام به بلژیک / برگزاری دومین دوره لیگ قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ،آخرین نشست هماهنگی مسئولین تیمهای شرکت کننده در دومین دوره لیگ کاناپولوی قهرمانی کشورهفتم خردادماه درتهران برگزار می شود. تاکنون بیش از 16 تیم برای حضور در این دیدارها اعلام آمادگی کرده اند که در این جلسه پایانی میزبان مسابقات و جدول هفته اول مشخص خواهد شد. این رقابتها دربخش مردان و زنان تا پایان سال جاری در کشور پیگیری خواهد شد.

یک هفته تعطیلی برای تیم کاناپولوی مردان

تیم ملی کاناپولوی مردان ایران به منظور حضور قدرتمند در مسابقات کاپ جهانی بلژیک اواخرخردادماه اردوی خود را از ابتدای سال آغاز کرده که برای برگزاری آخرین مرحله از تمرینات به اعضا و ورزشکاران حاضر در تیم یک هفته استراحت داده است. در پایان تعطیلات یک هفته ای تیم ملی مردان اردوی تدارکاتی تا روز 28 خردادماه روزاعزام به رقابتهای جهانی برگزارمی شود.

13 ورزشکار در اردوی کاناپولوی بانوان

آخرین مرحله از تمرینات تیم ملی زنان کشورمان دررشته کاناپولو با حضور 13 ورزشکار به مربیگری محبوبه صنعتی در دریاچه آزادی برپا شده است. تمرینات این تیم هر روز در دو نوبت صبح و عصر پی گیری می شود. این تیم در نهایت با ترکیب 10 قایقران به رقابتهای کاپ جهانی بلژیک اعزام خواهد شد.