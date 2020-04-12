مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر سیماسادات لاری امروز ۲۴ فروردینماه طی حکمی دکتر حسن زائریلطف را به عنوان مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت منصوب کرد.
پیش از این و در ماههای گذشته دکتر زائری لطف به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت مشغول به خدمت بود.
در متن این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص، و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه فعالیتهای فرهنگی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیر کل فرهنگی این معاونت منصوب میشوید. امید است در نهایت اهتمام و بر اساس اهداف، سیاست ها و برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اسناد بالا دستی، با بهرهمندی و جلب مشارکت کارشناسان آن حوزه و تعامل سازنده با دانشگاهیان و نهادهای فرهنگی، در توسعه و ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی موفق و مؤید باشید.»
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