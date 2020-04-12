عباسعلی دویدن را آغاز کرده است/ از روند درمان راضی هستم

دکتر بابک زرگر امینی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: شکر خدا برنامه‌هایی که برای بهبود شرایط عباسعلی در نظر گرفته بودیم به خوبی پیش رفت و در شرایط فعلی به جرأت می‌توانم بگویم شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: در این مدت برنامه‌های که تدارک دیده شده بود با نظارت بنده و همکاری خوب دکتر آبرون روزانه به صورت مرتب دنبال شد. مراحل به خوبی گام به گام پیش رفت و اکنون روی «تردمیل» دویدن را آغاز کرده است. کاری که در مورد آسیب دیدگی ACL معمولاً در ماه‌های سوم و چهارم شروع می‌شود و عباسعلی بعد از هفته چهارم آغاز کرد.

دکتر امینی افزود: شرایط خیلی خوبی دارد و همانطور که با رئیس و مسئول کمیته پزشکی فدراسیون هماهنگ شده بود، امشب به سمت تهران حرکت می‌کنند و باقی مسائل درمانی را در ایران پیگیری خواهند کرد.

وی در پایان گفت: همه چیز طبق پروتکلی که داشتیم انجام شد و خانم عباسعلی عصا یا «بریسی» و حتی دردی ندارد و من از روند کار درمانی او خیلی راضی هستم. در این مدت خانم خوش قدم مربی ایشان همکاری بسیباری خوبی با ما داشتند و هماهنگی لازم را انجام داده و قرار است پس از بازگشت به تهران نیز در خصوص تداوم برنامه‌های درمانی با ما در ارتباط باشند. با توجه به اینکه هیچ فشاری در خصوص مسابقات نداریم، او در زمانبندی مناسب می‌تواند تمرینات تکنیکی و تاکتیکی خود را شروع کرده و ان شاالله با آمادگی کامل در المپیک شرکت کند.