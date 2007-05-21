نشست "حقوق بشر از دیدگاه اسلام" در هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که مرتضی شفیعی شکیب رایزن فرهنگی کشورمان، محمد حسین مظفری مسئول خانه فرهنگ و قاسم مرادی کارشناس فرهنگی رایزنی شرکت داشتند، جمعی از استادان و اندیشمندان هندی چون: حجت الاسلام سید عقیل الغروی، حجت الاسلام سید ذیشأن حیدر (رئیس مؤسسة فرهنگی سفینة النجاة)، دکتر شاهد مهدی (از مدیران شورای روابط فرهنگی هند ـ ICCR)، دکتر شریف حسین قاسمی (از استادان زبان فارسی دانشگاههای هند)، دکتر جعفری (استاد زبان انگلیسی جامعة ملیة اسلامیه) و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی حضور داشتند.

در این همایش در باب پاره‌ای از سازگاریها و ناسازگاریهای میان آموزه‌های اسلامی و مبانی حقوق بشر بحث شد.