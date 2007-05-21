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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

نشست "حقوق بشر از دیدگاه اسلام" در هند برگزار شد

مؤسسه مطالعات اسلامی هند وابسته به دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در هند نشست " حقوق بشر از دیدگاه اسلام" را از 27 تا 30 اردیبهشت ماه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که مرتضی شفیعی شکیب رایزن فرهنگی کشورمان، محمد حسین مظفری مسئول خانه فرهنگ و قاسم مرادی کارشناس فرهنگی رایزنی شرکت داشتند، جمعی از استادان و اندیشمندان هندی چون: حجت الاسلام سید عقیل الغروی، حجت الاسلام  سید ذیشأن حیدر (رئیس مؤسسة فرهنگی سفینة النجاة)، دکتر شاهد مهدی (از مدیران شورای روابط فرهنگی هند ـ ICCR)، دکتر شریف حسین قاسمی (از استادان زبان فارسی دانشگاههای هند)، دکتر جعفری (استاد زبان انگلیسی جامعة ملیة اسلامیه) و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی حضور داشتند.

در این همایش در باب پاره‌ای از سازگاریها و ناسازگاریهای میان آموزه‌های اسلامی و مبانی حقوق بشر بحث شد.

کد مطلب 489902

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