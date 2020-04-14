صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بازوی قوی جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان، محمد پاک سرشت اظهار داشت: برای تحقق طرح‌هایی که در قبال تشکل‌های فعال بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است می‌توانیم از امکانات، پتانسیل و توانایی صندوق استفاده کنیم و بتوانیم آنچه که در توان داریم در راستای سیاست‌های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی در قبال بخش کشاورزی انجام دهیم.

وی افزود: در حال حاضر این سرمایه موجود این صندوق در استان ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است البته ما ظرفیت این را داریم که بتوانیم بیشتر از این جذب سرمایه بخش خصوصی داشته باشیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردستان ادامه داد: البته امیدواریم سرمایه بخش دولتی هم محقق شود که به تبع آن بتوانیم سرمایه خصوصی بیشتری نیز جذب کنیم که این سرمایه‌ها در کانالی هدایت شود که منجر به رونق شود.

پاک‌سرشت یادآور شد: هدف از تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تجمیع سرمایه و هدایت سرمایه به سمت مسیری که منجر به تحقق اهداف و سیاست‌های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی باشد لذا صندوق استان تا این لحظه علاوه بر اینکه توانسته است خدمتگزار تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی به عنوان سهام‌دار باشد در بحث انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها توانستیم خدمات قابل توجهی به بهره‌برداران بخش کشاورزی چه در قالب حقیقی و چه حقوقی ارائه دهیم.

وی بر لزوم راه‌اندازی صندوق‌های شهرستانی تاکید کرد و بیان کرد: برخی شهرستان‌ها توانایی و پتانسیل لازم رأی ایجاد صندوق را دارند که با این کار سرمایه‌های سرگردان این بخش جذب صندوق می‌شود و در مسیر درست هزینه می‌شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردستان گفت: با توجه به اینکه یکی از نقاط قوت صندوق‌ها بحث اعتبارات دولتی به عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است امیدواریم بتوانیم با راه‌اندازی صندوق‌های شهرستانی در راستای جذب سرمایه بخش خصوصی گام‌های مؤثری برداریم.

پاک سرشت اظهار داشت: با توجه به اینکه صندوق زنان روستایی یک صندوق جدید و نوپا در استان است اما صندوق استان حمایت خوبی از آن داشته و مطمئناً صندوق‌هایی هم که در آینده در شهرستان‌ها ایجاد می‌شود حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اقدامات خوبی در راستای حمایت از زنجیره‌های تولید و توزیع محصولات و نهاده‌های کشاورزی، توزیع کود شیمیایی، زنجیره تولید خیار، گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز و گوشت مرغ داشته که تمام اینها باعث شده که چه بهره‌برداران خارج از سهام و چه بهره‌برداران داخل اعتماد کافی را به ما داشته باشند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردستان یادآور شد: اعلام آمادگی می‌کنیم که در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از بخش کشاورزی نهایت همکاری را خواهیم داشت.