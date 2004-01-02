اصلاحات ساختاري در اتحاديه عرب انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الراي العام كويت ، منابع آگاه در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند كه سند كشورهاي شوراي همكاري براي اصلاحات در سازمان هاي عربي از جمله اتحاديه عرب در پايان ماه جاري تكميل خواهد شد تا به نشست فوق العاده وزيران امور خارجه اتحاديه عرب كه قرار است براي بررسي اصلاحات اتحاديه عرب در قاهره فبريه (بهمن) برگزار شود ، ارائه شود.

به گفته اين منابع ، اين سند اساسا از طرح امير عبدالله وليعهد عربستان نشات گرفته است كه قرار بود به نشست شرم الشيخ در سال آينده ارائهشود، اما امير عبدالله تصميم گرفت آن را به نشست آينده سران اتحاديه عرب در تونس ارائه كند.

طرح امير عبدالله وليعهد عربستان شامل سه محور اصلاح روابط دروني اعراب و احياي همبستگي كنوني در زمينه هاي سياسي و دفاعي به جاي شعارها و زياده خواهي و فضاهاي بي اعتمادي و گذر از مقررات يا عدم التزام به توافقات ، اصلاحات داخلي مرتبط با اصلاحات مشاركت سياسي و فراهم كردن شرايط پيشرفت و رونق كشورهاي عربي وهمچنين تلاش جدي و عملي براي تحقق تكامل اقتصادي از طريق اجراي كامل بدون استثنا براي ايجاد منطقه بزرگ تجارت آزاد عربي و ايجاد جدول زمان بندي شده الزامي براي ايجاد اتحاديه گمركي عربي به منظور دستيابي به بازار عربي مشترك و فراهم كردن فضاي جذب سرمايه هاي ويژه و تشويق اقدامات فردي و تقويت توانمندي هاي رقابتي است .

همچنين عبد الرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس از تشكيل كميته اي براي آماده كردن سند نهائي كشورهاي خليج فارس براي اصلاحات كه برگرفته از طرح امير عبدالله وليعهد عربستان است ، خبر داد كه قرار است در صورت تكميل به نشست آينده سران كشورهاي عضو اتحاديه عرب در تونس ارائه شود.



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