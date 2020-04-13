مرگ یک کارمند کمیسیون اروپا بر اثر کرونا تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اورسلا فن در لین»، رئیس کمیسیون اروپا در پیامی توئیتری از فوت یکی از کارمندان کمیسیون اروپا بر اثر کرونا خبر داد.

در این ارتباط فن در لاین با ابراز تأسف اعلام کرده که یکی از کارمندان کمیسیون اتحادیه اروپا که به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا بوده است، به تازگی جان خود را از دست داد.

پیش از این برخی منابع خبری از فوت یکی از کارمندان اتحادیه اروپا خبر داده بودند، اما جزئیات این خبر پیشتر اعلام نشده بود.

شمار جان باختگان ویروس کرونا در اروپا از ۷۵ هزار نفر گذشته است و بیش از ۸۰ درصد از این مرگ و میرها نیز در چهار کشور ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا ثبت شده است.

ایتالیا با بیش از ۱۹ هزار و ۴۶۸ مرگ، بیشترین شمار قربانیان کووید ۱۹ را در اروپا دارد و در حال حاضر جایگاه دوم با ۱۶ هزار و ۹۷۲ مرگ در اختیار اسپانیا است.

آمار قربانیان در فرانسه به ۱۳ هزار و ۸۳۲ نفر رسیده و بریتانیا نیز مرگ ۹ هزار و ۸۷۵ نفر را ثبت کرده است.

اروپا همچنان قاره‌ای است که بیشترین شمار مبتلایان به کووید ۱۹ را در سراسر جهان دارد و پس از این قاره نیز کشور آمریکا بیش از ۵۵۰ هزار مبتلا به کرونا را دارد.

کارشناسان تاکید دارند که شمار واقعی مبتلایان به این ویروس به ویژه در غرب، بسیار بیشتر از موارد ثبت شده است.