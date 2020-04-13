اعطای ۲هزار و ۲۵۰میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی روز دوشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی بر مساعدت بانک‌ها با صاحبان کسب و کار تاکید شده است بنابراین در این راستا تمامی شعب بانکی باید حداکثر مساعدت‌های قانونی را اعمال کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا به اصناف استان از نظر اقتصادی آسیب جدی وارد شده است و اگر در این راستا کمک‌های لازم صورت نپذیرد با هزینه‌های گزاف ناشی از آسیب‌ها مواجه خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب با مردم در روز نیمه شعبان بیان کرد: قسمت عمده ای از فرمایشات ایشان در ارتباط با تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا بود و با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بر برگزاری رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه اقدامی در راستای کمک به خانواده محرومین و افراد آسیب دیده تاکید کردند که در این راستا مقرر شد، یکصد هزار بسته معیشتی برای یکصد هزار خانوار بی بضاعت تهیه شود.

فرخی گفت: پیشنهاد می‌شود تأمین ده هزار بسته حمایتی را شبکه بانکی بر عهده گیرد تا در اقصی نقاط استان توزیع شود.

وی بیان داشت: اجرای طرح کمک مومنانه قرار نیست تنها از منابع دولتی باشد بلکه بیشتر مشارکت مردم مطرح است و بایستی این اقدام هدفمند باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی نزدیک به ۱۱۰ هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که باید این بسته‌های معیشتی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.