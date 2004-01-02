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۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۲۱

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد كرد :

احداث مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا(ع) در بم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پنجمين جشنواره ملي دين پژوهي و تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين در مشهد گفت: پژوهش ، تلاشي حكيمانه براي يافتن حق است و ويژگي برجسته پژوهش نامعلوم بودن نتيجه آن است.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، احمد مسجد جامعي با اشاره به اينكه حوزه تفكر ديني تنها در مناسبات فردي خلاصه نمي شود گفت: حوزه دين ابعاد وسيع تري از مناسبات فردي را در بر مي گيرد و با توجه به رخنه و رسوخ دين در تمامي جنبه هاي زندگي مردم، بالطبع تحقيق و پژوهش ديني نيز دامنه گسترده تري خواهد داشت.
وي با ارايه پيشنهادي در خصوص مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا (ع) در بم گفت: اين مجتمع مي تواد به عنوان يادگاري از هفته جشنواره فرهنگي - هنري امام رضا(ع) در بم ساخته شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين پيشنهاد كرد از سال آينده مدت جشنواره فرهنگي - هنري امام رضا(ع) از زمان تولد حضرت معصومه (س) شروع و تا روز تولد حضرت امام رضا(ع) به مدت ده روز برگزار گردد.

کد مطلب 48998

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