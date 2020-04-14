به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در روزهای تعطیلی رقابت های لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون داشتن مدیرعامل و با سرپرستی مهدی رسول پناه به فعالیت خود ادامه می دهد.

سرخپوشان پایتخت که با مشکلات مالی فراوان بابت عدم پرداخت مطالبات فصل جاری و همچنین بدهی های باقیمانده از گذشته دست وپنجه نرم می کنند قصد دارند تکلیف اسپانسر خود برای ادامه بازی های لیگ برتر را مشخص کنند.

از قرار معلوم دو شرکت تجاری که سابقه تبلیغ روی پیراهن تیم های لیگ برتری را دارند پیشنهادات جدی به هیات مدیره ارائه کرده اند که قرار است در نشست هفته جاری رسول پناه با مهرداد هاشمی و علی رغبتی مورد بررسی نهایی قرار بگیرد.

در صورت توافق نهایی باشگاه پرسپولیس با حامی مالی جدید سرخ ها مبلغ قابل توجهی به حساب پرسپولیس واریز می شود تا آنها بتوانند بخشی از بدهی های خود به اشخاص حقیقی را پرداخت کنند.