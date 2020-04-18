توزیع ۲۰۰ بسته غذایی توسط موسسه فرهنگی الانوار عراق در قم

حسن العبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان به ویژه در کشور اسلامی ایران، اظهار کرد: ما مسلمان هستیم و همانگونه که سربازانی گمنام و فارغ از هر ملیتی برای مبارزه با ویروس کرونا کمک‌های انسان دوستانه‌ای به مردم دارند ما نیز با همان اهداف وارد میدان نبرد با کرونا شده و به نیازمندان که در این جنگ نابرابر با مشکل مواجه شدند کمک‌های انسان دوستانه داریم.

وی با بیان اینکه مؤسسه فرهنگی انوار العراق در قم که همواره نسبت به برنامه‌های فرهنگی در مقابل جنگ نرم اهتمام دارد، برای حمایت از مردم آسیب دیده ناشی از کرونا وارد میدان شده است، گفت: در این راستا ۲۰۰ بسته غذایی در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بین ساکنان برخی مناطق کم بهره و کارگرانی که به دلیل شیوع این بیماری با مشکل معیشتی مواجه شده بودند، توزیع شد.

مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی انوار العراق در قم گفت: حس برادری خاصی بین دو کشور عراق و ایران وجود دارد و این حس دوستانه با اشتراکات متعدد در مقابل دِینی که در برابر ملت ایران وجود دارد همراه است که ما را بر این می‌دارد تا نسبت به اقدامات خیرخواهانه برای کمک به مردم این کشور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کمک به مردم آسیب دیده در مقابل کرونا در کنار اجرای برنامه‌های فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان از برنامه‌های این مؤسسه است، گفت: کمک‌های ما تا پایان شیوع کرونا در قم ادامه دارد.