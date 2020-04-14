محمدعلی واقعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیرساختهای لازم برای آموزش مجازی و استفاده همه دانشآموزان از شبکه مجازی شاد به ویژه در مناطق روستایی خراسانجنوبی، اظهار کرد: در سالهای اخیر بسیاری از روستاهای خراسانجنوبی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی با اشاره به اتصال ۱۰۰ مدرسه عشایری در خراسانجنوبی به شبکه ملی اطلاعات در سفر معاون اول رئیس جمهور، بیانکرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی آموزشها از طریق فضای مجازی ارائه میشود، استاندار خراسانجنوبی پیگیر استفاده روستاهای بیشتری از این فناوری است.
چارهای جز ادامه آموزش از طریق فضای مجازی نداشتیم
واقعی ادامهداد: البته ممکن است برخی از مناطق روستایی و عشایری هنوز از این فناوری برخوردار نباشند ولی در هر حال ما چارهای جز ادامه آموزش از طریق مجازی نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد دانشآموزان ابتدایی خراسانجنوبی تا ساعت ۱۲ روز ۲۴ فروردین در شبکه شاد عضو شدند، افزود: یکی از مزایای شبکه مجازی شاد این است که از پراکندگی آموزش در شبکههای اجتماعی متعدد جلوگیری میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی با تبیین این نکته که فعالیت در شبکه مجازی شاد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است، گفت: بعد از پایان شیوع ویروس نیز میتوان از شبکه مجازی شاد در راستای آموزشهای فوق برنامه و ارتباط آموزشی آنلاین بین دانش آموزان و معلمان استفاده کرد.
واقعی در این زمینه که بسیاری از خانوادهها تمایلی به استفاده از گوشیهای هوشمند به ویژه توسط فرزندانشان ندارند، اظهار کرد: شبکه مجازی شاد قابلیت نصب بر روی سیستمهای کامپیوتر خانگی را نیز دارد.
شیوع کرونا فرصتی برای ارتقا آموزشهای مجازی
وی با اشاره به اینکه بعد از عضویت همه دانش آموزان ابتدایی در شبکه شاد بازه زمانی نیز برای عضویت دانش آموزان مقطع متوسطه در نظر گرفته میشود، بیانکرد: شیوع ویروس کرونا بهانهای شد تا قدمی به سمت آموزشهای مجازی برداشته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، وضعیت خود در این زمینه را ارتقا دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در زمینه شهریه مدارس غیر انتفاعی و هیئت امنایی با توجه به تعطیلی چند ماهه مدارس به علت ویروس کرونا، گفت: هر چند مدارس تعطیل است ولی آموزش توسط معلمان و تولید محتوا توسط فرهنگیان عزیز ادامه دارد و از این جهت دلیلی برای برگشت بخشی از شهریه این مدارس وجود ندارد.
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