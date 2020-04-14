جلسه علنی آغاز شد/بررسی گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستورکار جلسه علنی به شرح زیر است:

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

- بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

- بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷.