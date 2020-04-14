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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۲۹

به ریاست پزشکیان؛

جلسه علنی آغاز شد/بررسی گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/بررسی گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستورکار جلسه علنی به شرح زیر است:

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

- بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

- بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷.

کد مطلب 4900032

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