لغو طرح ترافیک هم تعداد مسافران اتوبوس را کم نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر کاهش قابل ملاحظه تعداد مسافران اتوبوس در روزهای کرونایی در مقایسه با روزهای عادی، گفت: در شرایط موجود که استفاده کمتر از حمل و نقل عمومی به قطع زنجیره بیماری کمک می‌کند و لغو طرح ترافیک هم با همین هدف صورت گرفته اما نه تنها مسافران اتوبوس کم نشده بلکه در شرایط موجود که از هر ۳ کارمند دولتی در تهران، ۲ نفر در شهر تردد می‌کنند، ادارات خصوصی و مراکز فروش اقلام ضروری باز هستند، در چنین شرایطی افزایش مسافران اتوبوس دور از انتظار نیست.

محمود ترفع با اعلام اینکه تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا پروتکل‌های مربوط به رعایت نکات بهداشتی و دستورالعمل‌های مرتبط با فاصله گذاری را در ناوگان اتوبوسرانی اجرا کنیم، افزود: البته اجرای هیچ پروتکل و دستورالعملی به اندازه توجه مسافران به موضوعات بهداشتی و رعایت فاصله ایمن در حفظ سلامت خودشان مؤثر نیست.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت هر اتوبوس محدود و مشخص است، در صورتی که با رعایت فاصله گذاری، این ظرفیت را محدودتر کرده‌ایم، اظهار کرد: طبیعی است اگر مظروف یک ظرف چند برابر گنجایش آن باشد، آن ظرف سرریز می‌کند.

ترفع با بیان اینکه در دو روز گذشته نسبت به اعزام اتوبوس‌های کمکی به ایستگاه‌های پر تقاضا اقدام کرده‌ایم، تصریح کرد: به طور مشخص ایستگاه تقاطعی چهار راه حضرت ولیعصر (عج) که محل تلاقی خطوط یک و ۷ بی آر تی و خطوط ۳ و ۴ مترو و از پر مسافرترین ایستگاه‌های اتوبوس است را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده‌ایم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورتی که اتوبوس شلوغ بود، منتظر اتوبوس بمانند و ضمن رعایت فاصله ایمن، هنگام استفاده از اتوبوس حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنند.