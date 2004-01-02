كلاسهاي درس، در حيات مدارس بم برپا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، محمد تقي‌زاده گفت: ادامه تحصيل دانش آموزان ساكن بم در مدارس موقت و به صورت مجتمع هاي آموزشي با استفاده از چادر و كانكس در حياط مدارس تخريب شده سابق امكان پذيرخواهد بود.

وي از تخريب 120 مدرسه در شهرستان بم خبر داد و گفت: بيش از 30 ميليارد تومان بودجه براي بازسازي مدارس اين شهرستان نياز است.

رييس اداره آموزش و پرورش كرمان ، با اشاره نياز شديد دانش آموزان بم به نوشت‌افزار و ملزومات آموزشي اظهار اميدواري كرد كه دانش‌آموزان سراسر كشور با كمكهاي نقدي و تهيه اين لوازم به كمك آنان بشتابند.

به گفته وي كليه مدارك و پرونده هاي دانش‌آموزان ساكن بـم در سيستم مركزي آموزش و پرورش منطقه، استان و وزارتخانه محفوظ است .

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