به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، محمد تقيزاده گفت: ادامه تحصيل دانش آموزان ساكن بم در مدارس موقت و به صورت مجتمع هاي آموزشي با استفاده از چادر و كانكس در حياط مدارس تخريب شده سابق امكان پذيرخواهد بود.
وي از تخريب 120 مدرسه در شهرستان بم خبر داد و گفت: بيش از 30 ميليارد تومان بودجه براي بازسازي مدارس اين شهرستان نياز است.
رييس اداره آموزش و پرورش كرمان ، با اشاره نياز شديد دانش آموزان بم به نوشتافزار و ملزومات آموزشي اظهار اميدواري كرد كه دانشآموزان سراسر كشور با كمكهاي نقدي و تهيه اين لوازم به كمك آنان بشتابند.
به گفته وي كليه مدارك و پرونده هاي دانشآموزان ساكن بـم در سيستم مركزي آموزش و پرورش منطقه، استان و وزارتخانه محفوظ است .
با ثبت نام از دانش آموزان در روزهاي آينده
كلاسهاي درس، در حيات مدارس بم برپا مي شود
رييس اداره آموزش و پرورش كرمان اعلام كرد: ثبتنام دانشآموزان شهرستان بم از روز دوشنبه و دانش آموزان روستاهاي اطراف اين شهر از روز شنبه (فردا) آغاز مي شود .
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