  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۲۶

با ثبت نام از دانش آموزان در روزهاي آينده

كلاسهاي درس، در حيات مدارس بم برپا مي شود

رييس اداره آموزش و پرورش كرمان اعلام كرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان شهرستان بم از روز دوشنبه و دانش آموزان روستاهاي اطراف اين شهر از روز شنبه (فردا) آغاز مي شود .

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، محمد تقي‌زاده گفت: ادامه تحصيل دانش آموزان ساكن بم در مدارس موقت و به صورت مجتمع هاي آموزشي با استفاده از چادر و كانكس در حياط مدارس تخريب شده سابق امكان پذيرخواهد بود. 
وي از تخريب 120 مدرسه در شهرستان بم خبر داد و گفت: بيش از 30 ميليارد تومان بودجه براي بازسازي مدارس اين شهرستان نياز است. 
رييس اداره آموزش و پرورش كرمان ، با اشاره نياز شديد دانش آموزان بم به نوشت‌افزار و ملزومات آموزشي اظهار اميدواري كرد كه دانش‌آموزان سراسر كشور با كمكهاي نقدي و تهيه اين لوازم به كمك آنان بشتابند.
به گفته وي كليه مدارك و پرونده هاي دانش‌آموزان ساكن بـم در سيستم مركزي آموزش و پرورش منطقه، استان و وزارتخانه محفوظ است .
کد مطلب 49001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها