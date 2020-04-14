به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری طومار اندیشه با همکاری پایگاه مطالعاتی کلام امامیه وبینار «فرصت ها و چالش‌های حضور در آکادمی‌ای بین‌المللی در زمینه مطالعات اسلامی» را برگزار می‌کند.

امروزه مطالعات اسلامی یکی از رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های پژوهشی مهم و فعال در عرصه علوم انسانی است. پژوهش‌ها درباره اسلام و تشیع در مجامع دانشگاهی غربی در دهه‌های گذشته، همواره سیر صعودی داشته و هم‌اکنون به عنوان یکی از زمینه‌های تثبیت‌شده در نظر گرفته می‌شود.

در این وبینار در ابتدا به بررسی ماهیت مطالعات اسلامی در آکادمی‌ای غربی پرداخته می‌شود و سپس نکاتی اجمالی درباره تاریخ، ابعاد و ویژگی‌های کلی آن مطرح می‌شود. در ادامه شرایط حضور مؤثر دانش‌پژوهان ایرانی، اعم از حوزوی و دانشگاهی، در این عرصه تشریح می‌شود و مشخصه‌های چنین حضوری توضیح داده می‌شود.



این وبینار توسط پیمان اسحاقی، جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ تا ۱۹ ارائه می شود.



این برنامه به صورت زنده و آنلاین در پلتفرم اسکای روم برگزار می‌شود. شرکت در این وبینار رایگان است؛ اما برای شرکت در برنامه، ثبت نام الزامی است. در صورتی که متقاضیان بیشتر از ظرفیت برنامه باشند، میزان آشنایی و ارتباط حوزه پژوهشی افراد با بحث مورد ارائه، ملاک گزینش خواهد بود. بنابراین در تکمیل فرم ثبت نام، دقت کافی داشته باشید. مهلت ثبت نام در این برنامه، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، به پایان می‌رسد.

علاقمندان می‌توانند از اینجا ثبت نام کنند.

