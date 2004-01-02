حاكم شدن "فرهنگ گاوچراني" و به بازي گرفتن دين در دولت بوش شرم آور است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين گروه براي مقابله با گروه هاي مذهبي نومحافظه كار كه بوش به اتكاي آنها در انتخابات سال 2000 به پيروزي رسيد ، تشكيل شده است .

پارتيلا پيترسون مدير موسسه KALERGY LEADERSHIP NETWORK به خبرگزاري فرانسه در دفتر كار خود كه نزديك كنگره آمريكا قرار دارد ، گفت : دولت بوش در همه زمينه ها از دين سوء استفاده مي كند كه اين امر بي سابقه بوده است و باعث خشم مردم شده است .

وي تاكيد كرد ما نمي توانستيم در مقابل اقدامات بوش در بازيچه گرفتن دين از اين بيشتر ساكت بمانيم و بايد زودتر براي انجام اين كار اقدام مي كرديم .

وي حاكم شدن گرايش و فرهنگ گاوچراني را كه بر عملكرد و سياست كنوني دولت بوش حاكم شده است ، محكوم كردو مهمترين هدف از تشكيل اين گروه فشار را كمك به عدم انتخاب مجدد بوش در انتخابات نوامبر آينده اعلام كرده است .

بوش در سال 2000 با حمايت نومحافظه كاران مذهبي كه از شيوه خاص وي تبعيت مي كردند ، انتخاب شد.

اين موسسه تلاش مي كند كه سخنگوي چپ گراهاي مذهبي در رسانه هاي خبري آمريكا باشد و فقرا را به ثبت اسم خود در ليست هاي انتخاباتي تشويق كند.

اين گروه از پروتستان هايي كه از ايالت هاي جنوبي آمريكا به واشنگتن آمده اند و "كمربندهاي كتاب مقدس" ناميده شده اند، تشكيل شده و شامل يك كميته ملي 28 نفره ازجمله يك كاتوليكي ، دو خاخام و يك مسلمان مي باشد.

اين گروه به دشواري هاي كه در مقابله با گروه هاي فشار نومحافظه كاران بسيار با نفوذ دارد ، اعتراف كرده است .

راستگراهاي تندرو مذهبي(نومحافظه كاران ) آمريكا گروه هاي فشار متعددي را تشكيل داده اند كه از نفوذ قوي در واشنگتن برخوردار هستند . مانند ائتلاف مسيحي آمريكايي و شوراي تحقيقات در مورد خانواده يا ائتلاف اصول سنتي ، اين افراد از نفوذ بالايي در دو مجلس سنا و نمايندگان آمريكا برخوردار ند.

