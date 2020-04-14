گروه مطالعاتی آموزش مجازی در هر استان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جلسه دیدار نوروزی محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان های همدان، مرکزی، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر تحول و صیرورت درونی خود باید از نگاه معماران انقلاب اسلامی الهام بگیرد، اظهار داشت: جامع ترین و متقن ترین سند تحول پیش روی دانشگاه ها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی، منویات مقام معظم رهبری و سند دانشگاه اسلامی است که رسالت های مهمی بر دوش دانشگاهیان گذاشته است.

دانشگاه زنده و پاسخگو در بطن و متن جامعه حضور فعال دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید ساختاری کارآمد و اثربخش داشته و در سطح ملی، منطقه ای و فراملی اثرگذار باشند، افزود: دانشگاه ها نباید صرفاً به دنبال تربیت متخصص باشند، بلکه خروجی دانشگاه ها باید متخصصانی متعهد خلاق، کارآفرین، انقلابی، کوشا و فعال باشد. دانشگاه در صورتی زنده و پاسخگوست که در بطن و متن جامعه حضور فعال داشته و مسائل و مشکلات کشور توسط این نهاد برطرف شود.

دانش مواجهه با چالش کرونا توسط هیأت های اندیشه ورز در استان ها تولید شود

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه ویروس کرونا به عنوان یک چالش بر سر راه تمدن غرب قرار گرفته است، گفت: آسایش و آرامشی که تمدن غرب وعده داده بود، به واسطه این ویروس به چالش کشیده شد و ما باید با تقویت روحیه خودباوری در مقابل این تمدن بایستیم و بنیان و سنگ بنای تمدن نوین اسلامی را پایه گذاری کنیم. اکنون بهترین زمان برای نقش آفرینی هیأت های اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه است و دانش مواجهه و برخورد با چالش کرونا توسط هیأت های اندیشه ورز در استان ها تولید شود.

دانشگاه آزاد در حل مسأله و چالش ویروس کرونا احساس مسئولیت می کند

وی مسئولیت اجتماعی را از وظایف خطیر دانشگاه ها به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد و افزود: این دانشگاه در حل مسأله و چالش ویروس کرونا شدیداً احساس مسئولیت می کند و تمام توان و تلاش خود را در راستای حل این معضل ملی و جهانی به کار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا نیاز به حضور و فعالیت دانشگاه بیش از گذشته احساس می شود، اظهار داشت: دانشگاه ها باید در این برهه حساس وارد کار شوند و برای تمام ابعاد زندگی مردم در این شرایط برنامه داشته باشند. نباید با روش های شکست خورده غرب مسائل کشور را حل کرد.

وی بر اجرایی شدن نگاه حل مسأله و دانشگاه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد و افزود: به عنوان مثال خانه نشینی مردم و محدود شدن فعالیت های اجتماعی به دلیل اپیدمی کرونا، قطعاً پیامدهای ناگواری از جهات مختلف به خصوص روان شناسی دارد که استادان دانشگاه باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.

دانشگاه تعطیل پذیر نیست

طهرانچی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزش آنلاین و غیرحضوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل مقابله و مهار ویروس کرونا در کشور، اظهار داشت: آموزش مجازی گام نخست در فضای مجازی است. رؤسای استان های دانشگاه آزاد اسلامی باید توجه و اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشند. باید بدانیم که دانشگاه تعطیل پذیر نیست، بلکه فرم و شکل برگزاری کلاسها از حضوری به غیرحضوری تغییر یافته است.

وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی باید ارزش افزوده داشته باشد و در ریل سبک زندگی اسلامی ایرانی حرکت کند، خاطرنشان کرد: باید گروه مطالعاتی آموزش مجازی در هر استان تشکیل شود و دانش کاربست روش های نوین در آموزش مجازی توسعه یابد. همچنین رؤسای دانشگاه ها باید برای افزایش سواد فضای مجازی در بین اساتید و دانشجویان برنامه ریزی جدی داشته باشند. اگر استادان در فضای مجازی مسلط شوند، قطعاً در تولید داده در این فضا یک اتفاق جهشی رخ خواهد داد.

طهرانچی با بیان اینکه توان مالی و عدم دسترسی به امکانات فضای مجازی نباید در آموزش دانشجویان مناطق نیازمند و کم برخوردار وقفه ایجاد کند، گفت: رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی برای بهره مندی تمامی دانشجویان به ویژه دانشجویان نیازمند، تدابیری را اتخاذ کرده و با بهره مندی از نظرات دانشجویان، اشکالات آموزش در فضای مجازی را برطرف کنند. پاسخگویی اساتید در رفع مشکلات درسی دانشجویان در چارچوب دفتر کار مجازی در اداره بهتر آموزش مجازی مهم است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آموزش مجازی را تحولی برای این دانشگاه دانست و گفت: دلسوزترین و پاک دست ترین افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت دارند و پای انقلاب اسلامی هستند. اگر در شرایط ویژه امروز کشور همت و توان جمعی داشته باشیم، مشکلات را به بهترین شکل ممکن پشت سر خواهیم گذاشت و از تهدید کرونا به عنوان یک فرصت بهره می بریم.

وی اظهار داشت: قطعاً وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از دغدغه های جدی مسئولان آن است و ما تلاش داریم با وصول مطالبات کلان، اصلاح قراردادهای داخلی، بین المللی و ... رفاه و آسایش آنها را بیش از پیش فراهم کنیم.

طهرانچی در پایان با بیان اینکه امسال مراسم پر فیض شب احیا را به صورت دسته جمعی در ماه مبارک رمضان نخواهیم داشت، گفت: این وظیفه دانشگاه است که با برنامه ریزی و تولید محتوا در فضای مجازی مردم را در کسب معنویت و بهره مندی از فیوضات ماه رمضان یاری کنند.