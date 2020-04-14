اطلاعیه سازمان سینمایی؛ برای گواهینامه هنری مراجعه حضوری نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای اجرای بخشنامه فاصله گذاری هوشمند از سوی سازمان امور استخدامی کشور و بر اساس ضوابط راهنمای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جهت مبارزه با کووید ۱۹ دفتر نظارت بر مراکز، مجامع و مشاغل سازمان سینمایی اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«به منظور حفظ فاصلهگذاری هوشمند و الزامات سلامت در محیط کار از متقاضیان محترم ارزشیابی و دریافت گواهینامه هنری سینمایی تقاضا میشود برای تسریع در امور و عدم نیاز به مراجعه حضوری، از این پس مدارک و مستندات لازم جهت ارایه به بخش ارزشیابی هنرمندان در سازمان امور سینمایی را بر اساس موارد زیر ارسال کنند:
دانلود فرمهای ارزشیابی هنرمندان از سایت سازمان امور سینمایی.
مطالعه دقیق فرمها و سپس پر کردن فرمها (خواهشمند است اطلاعات درخواستی در تمامی قسمت های خالی فرمها پر شود)
مطالعه دقیق اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارایه به بخش ارزشیابی هنرمندان (کلیه مدارک مورد نیاز در انتهای فرم های درخواستی ذکر شده است)
اسکن کلیه مدارک درخواستی
ارسال مدارک اسکن شده به آدرس پست الکترونیکی : arzeshyabi.cinema@gmail.com
چنانچه حجم فیلمهای متقاضیان دریافت گواهینامه هنری بیش از ظرفیت لازم جهت ارسال از طریق پست الکترونیکی باشد، متقاضیان محترم میتوانند بخشی از فیلمها را به همراه تیتراژ ابتدایی و انتهایی فیلم که نام هنرمند در آن قید شده است را به آدرس پست الکترونیک فوق ارسال کنند.
درصورت وجود هر گونه پرسش در مورد پر کردن فرم ها ویا ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز، شماره تلفن ۳۳۹۶۶۱۳۱-۳۳۹۶۶۱۱۳دفتر نظارت بر مراکز، مجامع و مشاغل پاسخگوی متقاضیان است»
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