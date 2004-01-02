محمدي به كميته انضباطي باشگاه پاس احضار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" محمدي كه به همراه محمد عيسي حاجي اف كشتي گيران وزن 74 كيلو گرم تيم كشتي پاس را تشكيل مي دهند روزگذشته در مسابقه دو تيم پاس و سنگ آهن مركزي بافق حاضر نشد تا پاس با يك كشتي گير كمتر نسبت به حريف به روي تشك برود .

محمدي كه از كشتي گيران شاخص سواد كوه مازندران است به علت حضور در مراسم سالگرد در گذشت مادرش نتوانست در مراسم وزن كشي ليگ برتر شركت كند . مسئولان تيم كشتي پاس نيز با توجه به غيبت محمدي ، وي را به كميته انضباطي باشگاه پاس احضار كردند تا در خصوص غيبت وي در مسابقه با تيم سنگ آهن مركزي بافق تصميم لازم اتخاذ شود .