به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خامه‌ گر، عضو هیئت علمی و مدیر پژوهش‌های رسانه ‌ای مرکز فرهنگ و معارف قرآن، با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در حوزه شبکه جهانی گفت : در حال حاضر پایگاه اطلاع ‌رسانی مرکز به‌ عنوان یک پایگاه پژوهش‌های رسانه ‌ای در حوزه اطلاع ‌رسانی پژوهش‌ های قرآنی فعالیت می ‌کند و هدف ما این است که آن را به یکی از بزرگ‌ترین پژوهشگاههای مجازی در حوزه پژوهش‌ های قرآنی تبدیل کنیم.

در حال حاضر پایگاه اطلاع ‌رسانی مرکز به‌ عنوان یک پایگاه پژوهش‌های رسانه ‌ای در حوزه اطلاع‌ رسانی پژوهش‌ های قرآنی فعالیت می‌‌کند و هدف این است که به یکی از بزرگ ترین پژوهشگاه ‌های مجازی در حوزه پژوهش‌های قرآنی تبدیل شود.

مدیریت پژوهش‌ های رسانه ‌ای با تشکیل سه واحد تولیدات رایانه ‌ای، اطلاع ‌رسانی پژوهش‌ های قرآنی و تولیدات رسانه ‌ای بر این است تا همه فعالیت‌های پژوهشی قرآنی را پوشش دهد و با اطلاع‌ رسانی دقیق و علمی پژوهشگران قرآنی را با آخرین دستاوردها و پژوهش ‌های قرآنی آشنا سازد و منابع پژوهشی دیجیتالی از کتب و نرم‌افزارها و پایان‌نامه‌ها را در اختیار کاربران شبکه جهانی اینترنت بگذارد.

در حال حاضر این پایگاه برخی از منابع و کتب تولیدی مرکز فرهنگ و معارف قرآن از جمله تفسیر بیست جلدی راهنما و پرسمان‌های قرآنی همچون پرسمان نبوت، معاد، قرائت، علوم قرآنی و کتب ترجمه و تفاسیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده است.

معرفی تازه‌ترین کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات قرآنی به همراه چکیده‌ای از مقاله یا متن از دیگر بخش‌های این پایگاه است که کاربران و پژوهشگران قرآنی با مراجعه به آن می ‌توانند از آخرین دستاوردهای پژوهشی و پیشینه موضوعات تحقیق آشنا شوند.