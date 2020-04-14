وام ۱ میلیون تومانی خانوارهای یارانه بگیر قرض الحسنه و ۳۰ ماهه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی در صفحه شخصی خود نوشت: به دنبال اقدام اولیه بانک مرکزی در جهت کمک به کاهش نرخ وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر، از طریق آزاد سازی بخشی از ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، و تعدیل نرخ آن وام‌ها به ۱۲ درصد، امروزدرجلسه ستاد اقتصادی دولت، باقبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ۱۲ درصد، با وام قرض الحسنه، توسط دولت، مقررشد وام پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر، به صورت قرض الحسنه و۳۰ ماهه باشد.



بدین ترتیب با انجام پروسه ثبت نام و اعلام درخواست تمایل سرپرستان خانوار، مبنی بر استفاده از این وام، درپاسخ به پیامک ارسالی وزارت رفاه، انشالله تا روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان، وام یک میلیون تومانی خانوارهای یارانه بگیر از طریق بانک‌های عامل خودبه حسابشان واریزخواهد شد.



البته طبق اعلام قبلی، وام قرض الحسنه ۴ میلیون خانوار کم درآمد، بر اساس تعداد اعضای خانوار آنها، یک تا دو میلیون تومان خواهد بود.لازم میدانم از همراهی خوب نظام بانکی در این اقدام مهم قدردانی کنم.