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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

بحران در اراضی اشغالی تشدید می‌شود؛

تعداد صهیونیست های مبتلا به ویروس کرونا افزایش یافت

تعداد صهیونیست های مبتلا به ویروس کرونا افزایش یافت

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از افزایش مجدد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در میان صهیونیستها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی مجدداً از افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اراضی اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش ۲۸۲ مورد جدید ابتلاء به ویروس کرونا در میان صهیونیست‌ها ثبت شده است.

همچنین تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلا به این ویروس در اراضی اشغالی به ۱۱۷ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش مجموع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اراضی اشغالی به ۱۱ هزار و ۸۶۸ نفر افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که افزایش چشمگیر مبتلایان به ویروس کرونا در اراضی اشغالی باعث وخیم شدن بحران در این منطقه شده است.

کد مطلب 4900431
فاطمه صالحی

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