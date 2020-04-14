ورود خیران چهارمحالی برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی درخشان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متقاضیان دریافت بیمه بیکاری با توجه به شیوع کرونا ویروس از مراجعه حضوری به اداره کار و امور اجتماعی خودداری و با ورود به سامانه ثبت نام بیمه بیکاری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خود اقدام کنند.

وی گفت: به مردم توصیه می‌شود با توجه احتمال انفجار و آتش سوزی الکل در دمای بالا از نگهداری اسپری‌های حاوی الکل برای ضدعفونی سطوح در خودروها و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب جدا خودداری کنند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همچنین در صورت استفاده از الکل برای ضدعفونی خودرو باز نمودن در و پنجره‌های خودرو حین استفاده و خودداری از استارت زدن و روشن کردن کبریت در دقایق اول استفاده از الکل برای پیشگیری از آتش سوزی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه ورود گردشگران به منطقه گردشگری دشت لاله‌های واژگون ممنوع است، بیا کرد: ممانعت از ورود خودرو به این منطقه توسط نیروهای راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خیران در روزهای سخت کرونایی با توزیع اقلام بهداشتی و بسته‌های معیشتی بین افراد کم درآمد برای مقابله با کرونا به میدان آمده اند.

وی تاکید کرد: ضمن تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی، نظارت‌ها بر اصناف بازگشایی شده تشدید می‌یابد.

وی گفت: مسئولان برای هماهنگی وبرنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی کووید ۱۹ جلسات درون و برون بخشی تشکیل و فعالانه پا به میدان مقابله با کرونا نهاده اند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری با اشاره به تحویل سومین محموله کمک‌های اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری به بیمارستان‌های استان، بیان کرد: سومین محموله کمک‌های اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری به بیمارستان‌های استان تحویل شد.