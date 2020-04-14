به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی ظهر سه شنبه در ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مشگین شهر از تشدید نظارت و بازرسی‌های صنفی و بهداشتی در این شهرستان خبر داده و افزود: برابر مصوبات ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا و بر اساس طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، ادارات متولی امر بایستی نظارت دقیق بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و برخورد قانونی محکم با واحدهای صنفی متخلف داشته باشند تا دوباره شاهد افزایش تصاعدی بیماری ویروس کرونا در شهرستان مشگین شهر نباشیم.

وی افزود: پلمب واحدهای صنفی پرخطر و متخلف که مشمول این طرح نبوده و کماکان تا اطلاع ثانوی امکان بازگشایی واحدهای خود را ندارند بر عهده اماکن عمومی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان بوده و مردم می‌توانند هرگونه مواردی را در این خصوص به شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی و نظارت صمت اعلام نمایند.

فرماندار مشگین شهر یادآور شد: جمع آوری دست فروشان و خودروهای دوره گرد و برخورد قانونی با هرگونه سد معبر در خیابان‌های اصلی شهر توسط شهرداری انجام و هر گونه مواردی در این خصوص بایستی از طریق شهرداری به صورت جدی پیگیری شود.

صمدی ادامه داد: نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی توسط واحدهای صنفی کم خطر و فعال شهرستان و پلمب و برخورد قانونی لازم با واحدهای صنفی متخلف توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان و در مورد قصابی‌ها و فروشگاه‌های مواد پروتئینی و گوشت و مرغ توسط دامپزشکی اقدام و مردم می‌توانند هرگونه تخلفی را به شماره تلفن ۱۹۰ بهداشت و درمان اعلام نموده و موارد مرتبط با بیماری ویروس کرونا را با تلفن ۴۰۳۰ در میان بگذارند.

رئیس شورای تأمین شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: فرمانداری و سایر دستگاه‌های نظارتی استان و شهرستان نیز پیگیری لازم را انجام می‌دهند تا نظارت و بازرسی‌های صنفی و بهداشتی توسط اکیپ‌های مشترک اماکن عمومی نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به صورت مداوم و مستمر در سطح شهرستان ادامه می‌یابد.