دراتاق فکر به خردجمعی برسیم/تیم ملی والیبال به مربی بزرگ نیازدارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از فسخ قرارداد ایگور کولاکوویچ فدراسیون والیبال برای هدایت تیم ملی به دنبال جذب مربی است.

ابراهیم وطن پرست کارشناس والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور مربیان خارجی در یک دهه گذشته والیبال ایران گفت: کولاکوویچ به دنبال مربیان خارجی که در رأس آنها ولاسکو، کواچ و لوزانو بود روی نیمکت تیم ملی قرار گرفت. در یک دهه اخیر شیب مربیان خارجی از نظر عملکرد رو به نزول بود و ولاسکو گل سرسبد مربیان خارجی بود. کولاکوویچ زمانی هدایت ملی پوشان را بر عهده گرفت که تیم ملی در سطح جهان به بلوغ رسیده بود.

کولاکوویچ کار خاصی برای ارتقای والیبال ایران انجام نداد

کارشناس والیبال ادامه داد: کولاکوویچ کار خاصی برای ارتقای والیبال ایران انجام نداد. حتی علی رغم شعار تغییر نسل، ریسک انجام این کار را نداشت. او تمام بازی‌های حساس را با ترکیب اصلی انجام می‌داد. حتی در لیگ ملت‌ها برخلاف نظر کارشناسان و اصحاب رسانه از بازیکنان جوان استفاده نکرد.

نیاز به اتاق فکر

وی تاکید کرد: کولاکوویچ در سطح تیم ملی والیبال ایران نبود و باید از مربی با نام و آوازه بالا استفاده کنیم. با توجه به تعویق المپیک، فدراسیون از فرصت استفاده و با کولاکوویچ قطع همکاری کرد. چند گزینه از میان سرمربیان بزرگ دنیا مطرح هستند و قرار است با تشکیل اتاق فکر با حضور کارشناسان تصمیم گیری صورت گیرد. همانطور که در گذشته این اتفاق رخ داد و در سال ۹۰ اتاق فکر تشکیل و درباره حضور ولاسکو و کواچ تصمیم گیری شد. داورزنی از سال ۹۵ از فدراسیون والیبال رفت و حال بازگشته است و شاید رویه گذشته را ادامه دهد و در اتاق فکر به خرد جمعی برسد.

ولاسکو بر اساس آنالیز جامعه والیبال و بازیکنان برنامه ریزی می‌کرد

وطن پرست اظهار کرد: برای تحقق اهداف بزرگِ تیم ملی، به مربی بزرگی نیاز داریم که وزن مدیریتی او بالا باشد. ولاسکو از نظر روانشناسی و مدیریتی به خوبی جامعه والیبال و بازیکنان را آنالیز کرد و بر اساس آنالیز، اهدافش را برنامه ریزی کرد. وزن مدیریتی از مسائل فنی بسیار مهم‌تر است چرا که هر سرمربی کادرفنی مجرب خود را دارد که به او در زمینه فنی کمک می‌کنند. مدیریت و اقتدار از ویژگی‌های مهم سرمربی است.

ابراهیم وطن پرست

ظرفیت و پتانسیل در مربی ایرانی وجود دارد

وی درباره حضور مربی ایرانی در رأس تیم ملی گفت: باید از روی رزومه و کارنامه مربیان ایرانی صحبت کنیم. در رده نوجوانان و جوانان با هدایت وکیلی و عطایی قهرمان جهان شدیم، پس ظرفیت و پتانسیل وجود دارد اما مسائلی وجود دارند که در رأس مدیریت فدراسیون و در اتاق فکر باید راجع به آن تصمیم گیری شود. مربیان ایرانی توانمند هستند باید با خرد جمعی و د ر کمیته فنی درباره سرمربی تیم ملی تصمیم گیری شود.

ابراهیم وطن پرست در پایان گفت: امیدوارم به زودی کرونا را شکست دهیم و تیم ملی در شرایط مطلوب تمرینات خود را آغاز کند. آرزوی سلامت و موفقیت برای تیم ملی دارم.