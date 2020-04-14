صدور هشدار نارنجی در کرمان / بارش های سیل آسا در راه است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بارندگی‌های شدید سه روز اخیر در کرمان موجب آبگرفتگی در برخی از خیابان‌های شهر شد.

سال‌ها خشکسالی و عدم وجود کانالهای انتقال، سبب شد برخی از مناطق با مشکل جدی در زمینه تجمع آب‌های روان در سطح شهر مواجه شوند.

طی ۲۳ تا ۲۵ فروردین ماه ۳۰.۵ میلیمتر بارندگی در کرمان روی داده و مجموع بارندگی در شهرستان کرمان نیز ۱۴۰ میلیمتر گزارش شده است این آمار و ارقام در مقایسه با دو سال قبل جهشی معادل ۸۰ درصد را نشان می‌دهد.

تحقق یک رؤیا در کرمان / ‏‬ افزایش چشمگیر بارندگی

مجموع بارندگی در استان کرمان نیز ۱۷۲ میلیمتر می‌باشد و با نگاهی به جدول بارشهای استان ارقامی مانند ۳۷۵ میلیمتر در بافت، ۴۸۳ میلیمتر در کهنوج، ۳۰۹ میلیمتر در جیرفت، ۱۸۵ لاله زار و ۱۵۸ سیرجان را می‌توان دید که این ارقام تا دو سال قبل برای استانی که حداکثر بارندگی آن به ۵۰ میلیمتر هم نمی‌رسید یک رویایی واقعی است.

در این میان هنوز هم برخی از مناطق کرمان از بارندگی بسیار اندک بهره می‌برند به عنوان مثال از ابتدای سال جاری در انار، راور و شهداد به ترتیب ۵۶، ۳۲، ۳۶ میلیمتر بارندگی روی داده، بارندگی در بم هم فقط ۳۲ میلیمتر بوده و این ارقام در شهرستان ریگان و فهرج حتی به ۲۵ میلیمتر هم نمی‌رسد.

طبق آمار موجود بارندگی در استان کرمان جهشی قابل توجه داشته است و تنها چند روز از بارندگی‌های قابل توجه قرار است از واسط چهارشنبه سامانه بارشی قوی از از استان فارس وارد کرمان می‌شود و در ابتدا شهرستانهای غربی و بعد شمال و جنوب استان را در بر می‌گیرد و با توجه به سیلاب ابتدایی سال جاری و سیراب شدن زمین‌ها این سامانه می‌تواند سبب بروز سیلاب و آبگرفتگی گسترده در استان شود.

با توجه به سیلاب ابتدایی سال جاری و سیراب شدن زمین‌ها این سامانه می‌تواند سبب بروز سیلاب و آبگرفتگی گسترده در استان شود

اداره کل هواشناسی استان کرمان امروز هشدار سطح نارنجی در کرمان صادر کرده است و از مردم خواسته از هر گونه حضور در مسیر سیلاب‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند، سازه‌های مسکونی را از حیث بارندگی تقویت کنند و از حضور در مناطق کم ارتفاع خودداری نمایند.

به مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداری‌ها نیز هشدار داده شده که تدابیر لازم را رعایت کنند و سیل بندها تقویت شود.

زهکلوت بار دیگر در خطر آبگرفتگی قرار گرفت

یکی از مخاطرات جدی سیلاب در شهر کرمان و البته شهرستانهای جنوبی استان به خصوص رودبار جنوب و زهکلوت و کهنوج است. اشباع شدن زمین‌های موجود در این مناطق و بارشهای سنگین طی زمان محدود می‌تواند مشکلات جدی را ایجاد کند.

فقط در شهرداری منطقه سه کرمان طی یک روز یک میلیون ۶۰۰ هزار لیتر آب جمع آوری و به خارج از شهر منتقل شده، حجم کار آنقدر بالاست که یکی از دریاچه‌های مصنوعی اطراف شهر کرمان که برای انتقال آب در نظر گرفته شده بود، ظرفیتش کاملاً تکمیل شده است.

حداقل بارش در شهر کرمان ۲۰ میلیمتر است

مدیرکل هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: سامانه جدید از روز چهارشنبه فعال می‌شود و موجب بارش‌های شدید در برخی از شهرستان‌ها به ویژه در غرب و جنوب استان می‌شود و در شهر کرمان نیز موجب حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر بارندگی می‌شود.

تورج جدیدی افزود: حجم بارندگی در مقایسه با سامانه ابتدای هفته کمتر است اما چون زمین اشباع شده امکان جاری شدن سیلاب زیاد تر شده است.

وی گفت: میزان بارش‌ها در شهرستان‌های غرب و جنوب استان بالاتر است و مسئولان محلی باید آمادگی لازم را برای مقابله با بارش‌های احتمالی داشته باشند.

متوسط بارندگی در مناطق مختلف استان کرمان ۲۰ میلیمتر خواهد بود و بارندگی در بافت و رابر به ۵۰ میلیمتر خواهد رسید

جدیدی بیان کرد: متوسط بارندگی در مناطق مختلف استان کرمان ۲۰ میلیمتر خواهد بود و بارندگی در بافت و رابر به ۵۰ میلیمتر خواهد رسید.

شهرداری کرمان اما تمام امکانات خود را برای مقابله با سیلاب احتمالی در کرمان آماده کرده و سیل بندهای اطراف کرمان تقویت شده است. میلیون مترمکعب آب از کرمان جمع آوری شده و همه چیز برای مقابله با سیلاب احتمال آماده شده است.

شهردار کرمان از فعالیت ده‌ها دستگاه تانکر برای تخلیه آب در کرمان خبر داده است و گفته برای مقابله با سیل احتمالی همه دستگاه‌ها با تمام اماکانات باید پای کار باشند.

امکانات همه دستگاه‌های در کرمان بسیج شود

سید مهران عالم زاده گفت: ۲۴ تانکر طی روزهای اخیر در حال فعالیت بودند و ۶ تانکر نیز از سایر دستگاه‌ها به کار گرفته شد اما در بارندگی پیش رو باید از همه امکانات استان استفاده شود و مسلماً در صورت وجود امکانات بیشتر مشکل آب گرفتگی کمتر بروز خواهد کرد.

وی ادامه داد: آمادگی لازم برای حل مشکل سیلاب در روزهای اخیر هم وجود داشت اما حجم بارندگی ۳۰ میلیمتری طی دو روز در شهر کرمان بی سابقه بوده است.

این در حالی ست که خبرها حاکی از آن است که بر اثر بارندگی‌های اخیر برخی سدهای خاکی اطراف کرمان نیز مملو از آب شده و خطر سرریز در این سدها وجود دارد که می‌توان به سد خاکی «ده بالا» اشاره کرد.

سیل بندهای کرمان تشدید شده است

معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در گفتگو با مهر از متخصصان و مدیران شهر خواسته هر گونه ایده و طرح که می‌تواند در مقابله با چالش احتمالی راهگشا می‌باشد را ارائه دهند.

شهر کرمان که در سال‌های اخیر با خشکسالی مواجه بوده هم اکنون خود را برای یکی از چالش‌های عجیبی که می‌تواند یک شهر کویری را تهدید کند آماده می‌کند

سید مصطفی آیت الهی موسوی افزوده است: همه دستگاه‌های استان کرمان و شهر کرمان باید در آماده باش کامل قرار داشته باشند و هر گونه امکانات خود را با هماهنگی ستاد بحران به کار گیرند.

وی تصریح کرد: سیل بندهای اطراف کرمان تقویت شده و سدهای خاکی نیز استحکام بخشی شده اند و کار همچنان در این بخش ادامه دارد.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: میانگین بارش‌های روزهای اخیر در استان ۳۰ میلیمتر بود و در روز پنجشنبه و جمعه پیش رو به ۲۰ میلیمتر در شهر کرمان خواهد رسید.

حالا شهر کرمان که در سال‌های اخیر با خشکسالی مواجه بوده هم اکنون خود را برای یکی از چالش‌های عجیبی که می‌تواند یک شهر کویری را تهدید کند آماده می‌کند.

به مردم مناطق کم ارتفاع شهر کرمان در روزهای آخر هفته باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از ورود آب به منازل و واحدهای تجاری به کار گیرند و همکاری لازم را با مسئولان داشته باشند.