به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی مشارکت مردمی در پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان ری اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا در کشور شرایط خاص اقتصادی را به وجود آورده است و با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه بین المللی، در وضعیت کنونی مدیریت خوبی در راستای تقویت اقتصادی کشور صورت گرفته است.

وی گفت: در شهرستان ری تأمین بسته‌های معیشتی و کمک به نیازمندان از قبل از شروع سال جدید آغاز شد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه در پی شیوع ویروس کرونا و نزدیکی ماه مبارک رمضان، تقویت معیشت اقشار آسیب دیده از کرونا به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار ویژه ری افزود: اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، شهرداری‌ها و دهیاری‌های تابعه شهرستان ری با همکاری سپاه و مساجد بایستی نیازمندان و خانوارهای کم درآمد را شناسایی کرده و نسبت به تأمین بسته‌های معیشتی برای جامعه هدف اقدام کنند.

توکلی کجانی با اشاره به اینکه حضور و مشارکت مردم در رفع مشکلات همیشه مؤثر بوده است، گفت: در شهرستان ری نیز ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع، خیرین و مؤسسه‌های خیریه وجود دارد که بایستی از این ظرفیت‌ها برای امر خداپسندانه کمک به نیازمندان استفاده کرد و در آماده سازی بسته‌های معیشتی، اقلام ضروری و مورد نیاز خانوارها تهیه شود.

وی عنوان داشت: در شهرستان ری بیش از ۲۰۰ هزار اتباع خارجی سکونت دارند که ضرورت دارد در شناسایی خانوارهای نیازمند و توزیع بسته‌های معیشتی، اتباع نیازمند نیز مد نظر قرار گیرند.