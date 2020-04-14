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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۱۴

فرماندار ویژه ری خبر داد؛

تأمین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب دیده از کرونا در ری

تأمین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب دیده از کرونا در ری

ری- فرماندار ویژه ری از تأمین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب دیده از کرونا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی مشارکت مردمی در پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان ری اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا در کشور شرایط خاص اقتصادی را به وجود آورده است و با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه بین المللی، در وضعیت کنونی مدیریت خوبی در راستای تقویت اقتصادی کشور صورت گرفته است.

وی گفت: در شهرستان ری تأمین بسته‌های معیشتی و کمک به نیازمندان از قبل از شروع سال جدید آغاز شد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه در پی شیوع ویروس کرونا و نزدیکی ماه مبارک رمضان، تقویت معیشت اقشار آسیب دیده از کرونا به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار ویژه ری افزود: اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، شهرداری‌ها و دهیاری‌های تابعه شهرستان ری با همکاری سپاه و مساجد بایستی نیازمندان و خانوارهای کم درآمد را شناسایی کرده و نسبت به تأمین بسته‌های معیشتی برای جامعه هدف اقدام کنند.

توکلی کجانی با اشاره به اینکه حضور و مشارکت مردم در رفع مشکلات همیشه مؤثر بوده است، گفت: در شهرستان ری نیز ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع، خیرین و مؤسسه‌های خیریه وجود دارد که بایستی از این ظرفیت‌ها برای امر خداپسندانه کمک به نیازمندان استفاده کرد و در آماده سازی بسته‌های معیشتی، اقلام ضروری و مورد نیاز خانوارها تهیه شود.

وی عنوان داشت: در شهرستان ری بیش از ۲۰۰ هزار اتباع خارجی سکونت دارند که ضرورت دارد در شناسایی خانوارهای نیازمند و توزیع بسته‌های معیشتی، اتباع نیازمند نیز مد نظر قرار گیرند.

کد مطلب 4900655

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