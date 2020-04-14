اساس رزمایش کمک مومنانه مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی عصر سه شنبه در نشست مشترک فرماندهی سپاه کربلا با صداوسیمای مرکز مازندران در سالن جلسات سپاه کربلا در خصوص هماهنگی برای اجرای رزمایش کمک مومنانه با تشریح کمیته‌های ۵ گانه رزمایش طرح کمک مومنانه و اهمیت اطلاع رسانی درست و همه گیر در این باره، گفت: اساس این رزمایش، مشارکت آحاد مردم است که لازمه آن تبلیغ درست و همه گیر همه ظرفیت‌های صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب و مجازی است.



فرمانده قرارگاه پدافند زیستی سپاه کربلا به مرحله اول توزیع کمک‌های مومنانه مردم به قشر آسیب دیده از ویروس کرونا اشاره و تصریح کرد: موفقیت این طرح مستلزم تبلیغ و تبیین درست آن از همان ابتدای شروع رزمایش است که خود باعث مشارکت مردم در این امر خیر شده و در نتیجه روح مواسات و همدلی در جامعه ایران اسلامی تقویت می‌شود.



در ادامه نشست، هادی ابراهیمی مدیر کل صداوسیمای مرکز مازندران با اشاره به اینکه بسترهای اطلاع رسانی برای رزمایش کمک مومنانه را در صداوسیما فراهم می‌کنیم، گفت: باید تلاش کنیم در سه مرحله رزمایش کمک مومنانه که در ماه رمضان هدف گزاری شده است، بهترین نوع مشارکت در سطح استان را داشته باشیم.



ابراهیمی با بیان اینکه آنچه که برای ما مهم است، گام به گام رزمایش طرح مومنانه باید به مردم اطلاع رسانی شود، افزود: باید برای کمک مومنانه یک همدلی و جوشش و یک رزمایش عمومی شکل بگیرد.



مدیر کل صداوسیمای مازندران با تاکید بر تولید محتواهای مختلف در رزمایش کمک مومنانه، ادامه داد: آنچه که اهمیت دارد مستند سازی هنرمندانه جلوه‌ها و صحنه‌های ایثار و همدلی مردم نوع دوست مازندران است تا در شبکه‌های مختلف ملی هم پخش شود.



ابراهیمی در پایان با تاکید بر اینکه مسئولین هرجا کار را به بسیج واگذار کردند، در آن نتیجه مطلوب گرفتند، یادآور شد: ظرفیتی که در بسیج وجود دارد باعث می‌شود که کار به بهترین شکل ممکن انجام شود لذا ما در حوزه قرارگاه رسانه‌ای با تمام قوا به میدان خواهیم آمد و برای تبلیغ تقویت روح مواسات و همدلی در جامعه که بر گرفته از فرهنگ اصلی و غنی شیعه است و تبیین طرح کمک مومنانه چیزی کم نخواهیم گذاشت.



گفتنی است؛ طی حکمی از سوی فرمانده سپاه کربلا، دکتر ابراهیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران به عنوان مسئول کمیته فرهنگی، رسانه‌ای رزمایش طرح کمک مومنانه در مازندران منصوب شد.