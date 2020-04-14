سیرصعودی کرونا در کرمان ادامه یافت/ تعداد بیماران به ۵۰۱ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید احمدی طباطبایی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته از ۱۲۸ نمونه ارسال شده برای آزمایشگاه تست ۲۲ نفر مثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد سه مورد بستری، دو مورد سرپایی، پنج مورد از کادر درمان و مابقی اطرافیان بیمار هستند، عنوان کرد: از سه مورد بستری یک مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان، یک مورد از شهرستان بافت و یک مورد از شهرستان شهربابک است.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ نفر از موارد جدید زن و ۹ نفر مرد هستند، افزود: ۱۷ نفر از موارد جدید از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پنج مورد از دانشگاه علوم پزشکی سیرجان هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه با احتساب موارد جدید تعداد موارد مثبت کرونا در کرمان از مرز ۵۰۰ نفر عبور کرد و به ۵۰۱ نفر رسید، افزود: از ابتدای اپیدمی تاکنون ۵۲ مورد از کادر درمان مبتلا به کرونا شدند و نتیجه تست پنج نفر از کادر درمان هم طی ۲۴ ساعت گذشته مثبت شد.

وی گفت: از مجموع ۵۰۱ مورد قطعی کووید ۱۹ در استان کرمان ۳۷۴ مورد مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۴۹ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۷ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ۲۸ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بم و ۲۳ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی سیرجان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته موردی از فوتی ناشی از کرونا در استان کرمان نداشتیم، افزود: در مجموع از ابتدای اپیدمی تاکنون ۴۷ نفر در استان کرمان جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر از بیمارستان‌های استان مرخص شده‌اند، گفت: در مجموع آمار بیماران بهبود یافته ۲۸۰ مورد است.

طباطبایی عنوان کرد: مجموع تعداد افرادی که به دلیل کرونا در بیمارستان‌های سطح استان کرمان بستری شده‌اند ۳۵۳ نفر است، بیان کرد: در حال حاضر ۲۶ نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون چهار بیمار در آی سی یو تحت مراقب‌های ویژه هستند، افزود: ۲۱ بیمار بهبود یافته هم در نقاهتگاه حضور دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: تاکنون دو هزار و ۴۷۲ نفر به دلیل مشکلات حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که از این تعداد ۴۶ نفر ظرف ۲۴ ساعت گذشته بستری شده‌اند.

وی گفت: تعداد موارد مشکوک به کرونا در مجموع هزار و ۸۸۳ نفر است و در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ نفر مشکوک به کرونا بوده‌اند.

طباطبایی گفت: یکی از کارهای خیلی مهم در حوزه بهداشت این است که اطرفیان تمامی موارد متحمل و قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی گفت: بر این اساس تمامی افرادی که در تماس نزدیک (فاصله کمتر از ۱.۵ متر) با موارد مشکوک یا قطعی کرونا بوده‌اند و در مدت زمان بیش از ۱۵ دقیقه در یک مکان با آنها بوده‌اند، از لحاظ ابتلاء به کرونا بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه نمونه گیری از این افراد بعد از فراخوان به مراکز درمانی انجام می‌شود، افزود: باید توجه داشت در صورتی که نمونه گیری به خوبی انجام نشود ممکن است نتیجه منفی کاذب به دست آید.

معاون بهداشتی گفت: آمار ابتلای کرونا در کرمان قطعاً نزولی نیست اما سیر موارد فوتی نزولی بوده است.