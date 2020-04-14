مقابله اثربخش با شیوع کرونا در گرو اتخاذ تصمیمات سختگیرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی روز سه شنبه در رزمایش بازرسی ویژه بهداشتی گام دوم مبارزه با بیماری کرونا در اراک اظهار داشت: اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه در استان مرکزی به بهبود وضعیت استان در مقابله با این بیماری کمک کرد و مسئولین باید در ادامه این مسیر تصمیم‌های سختگیرانه ای را برای حفظ سلامتی مردم بگیرند.

وی ادامه داد: بنا به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اولین جلسه ستاد مقابله با کرونای استان، ۶ بهمن ماه سال گذشته تشکیل و در ادامه اقدامات خوبی انجام شد اما کافی نیست و زمانی اطمینان خاطر حاصل می‌شود که هیچ بیماری در استان وجود نداشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: شرایط نسبت به بیماری کرونا در استان عادی نیست و نیازمند تصمیم‌های سختگیرانه‌تری هستیم.

وی افزود: به بازرسان هم تاکید می‌شود در مورد سلامتی مردم با کسی تعارف نداشته باشند و باید تصمیم‌های سختگیرانه اعمال و اجرا کنند تا به سمت شرایط مناسب سوق پیدا کنیم.

اکرمی گفت: در مقایسه بین اقتصاد، نان و جان مردم حفظ جان مردم در اولویت است چرا که در صورت نابودی اقتصاد انسان‌های سالم می‌توانند آن را بهبود بخشند اما اگر اقتصاد سالم بماند و مرگ و میر مردم را شاهد باشیم فردی برای گرداندن این حوزه وجود ندارد.

وی خطاب به اصناف بیان کرد: اصناف باید هنگام بازگشایی واحدهای خود این نکته را در نظر داشته باشند که همچنان با این بیماری مواجه هستیم و صنوف ملزم به رعایت توصیه‌های بهداشتی برای سلامت جامعه هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: همچنان در شرایط بحرانی حاصل از این بیماری در استان به سر می بریم حتی اگر روند کند در افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس را شاهد باشیم و توجه به این موضوع منجر به تغییر رفتار ما خواهد شد.

اکرمی ادامه داد: همواره باید رعایت توصیه‌های بهداشتی و هشدارهای لازم به مردم در مقابله با ویروس کرونا با همکاری رسانه‌های جمعی و مسئولین مربوطه گوشزد شود و با کمک خداوند و انجام اقدامات اثر بخش این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.