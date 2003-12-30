اخبار "مهر" در روز پنجم (3)

گزارش تصويري "مهر " از ديدار معاون اول رئيس جمهور از مجروحان زلزله بم در بيمارستان حضرت رسول (ص)
نسبت كشته ها و مجروحان زلزله بم 1 به 2 بوده است
دولت مي تواند بازسازي بم را با منابع بودجه سال 82 آغاز كند
اطلاعيه نيروي انتظامي درباره نحوه ارائه و انتقال كمكهاي مردمي به زلزله زدگان بم
دومين اولويت ما برنامه ريزي براي بازسازي ارگ بم است
مشكلات عمده و اساسي بين ايران و آمريكا با كمكهاي انساندوستانه برطرف نمي شود
كمكهاي ارسالي ايرانيان خارج از كشور به زلزله زدگان بم
جامعه ورزش همواره در شرايط بحراني پيش قدم بوده است
خاتمي از تاسيس بنيادي غيردولتي با عضويت رئيس جمهور براي بازسازي بم خبر داد
ملت ايران بزرگواري خود را ثابت كرد
وزارت امور خارجه ميزان كمكهاي ارسالي خارجي به زلزله زدگان بم را اعلام كرد
وزير كشور : هنوز عده اي از كشته شدگان زير آوار هستند
منتخب تركمنستان درمشهد به مصاف ابومسلم مي رود
2 مركز تلفن 10 هزار شماره اي شهرستان بم از بين رفته است
سه هزار و 410 مليارد ريال براي بازسازي بم اختصاص يافت
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