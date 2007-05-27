مدافع تیم فوتبال صباباتری تهران در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد بازی آخر این تیم در فصل جاری برابر سپاهان تاکید کرد: برای پیروزی به اصفهان می رویم تا با کسب 3 امتیاز آن دیدار به جایگاه بهتری در جدول رده بندی دست یابیم.

وی ادامه داد: پیروزی پرگل برابر برق شیراز ما را از خطر سقوط به پلی آف نجات داد، به همین دلیل با آرامش بیشتری در بازی فردا شرکت می کنیم تا دیدار تدارکاتی مناسبی را قبل از مسابقه با پیکان انجام دهیم.

مدافع تیم فوتبال صباباتری تهران در پایان در مورد مسابقات جام حذفی گفت: دیدار با پیکان مهمترین مسابقه ما در فصل جاری است و باید این تیم را شکست دهیم تا با حضور در فینال، شانسمان را برای قهرمانی در جام حذفی افزایش دهیم.