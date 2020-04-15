ساده انگاری کرونا خطرناک است/ لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا، افزود: کرونا در کمین بوده و به هیچکس رحم نمی‌کند.

وی ابراز داشت: عادی سازی شرایط توسط مردم و اصناف نگران کننده است.

کلانتری با تاکید بر اینکه نباید در این راستا سهل انگاری و ساده نگری شود، اظهار کرد: اینکه خیابان‌ها به وضعیت عادی برگردد، تردد به وضعیت عادی برگردد و امکانت حفاظتی و رعایت طرح‌های فاصله گذاری انجام نشود، واقعاً خطرناک است.

استاندار با اشاره به اینکه نباید تصور کنیم کرونا تمام شده و ساده انگاری کنیم و کرونا در کمین است، تصریح کرد: فعالیت‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجاز است.

کلانتری ابراز داشت: گام‌های اصولی می‌تواند ورود سایر اصناف به چرخه را رقم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر شلوغی و ازدیاد حضور مردم در خیابان‌ها موجبات نگرانی بخش‌های متولی در سطح استان شده است.