ساده انگاری کرونا خطرناک است/ لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا، افزود: کرونا در کمین بوده و به هیچکس رحم نمیکند.
وی ابراز داشت: عادی سازی شرایط توسط مردم و اصناف نگران کننده است.
کلانتری با تاکید بر اینکه نباید در این راستا سهل انگاری و ساده نگری شود، اظهار کرد: اینکه خیابانها به وضعیت عادی برگردد، تردد به وضعیت عادی برگردد و امکانت حفاظتی و رعایت طرحهای فاصله گذاری انجام نشود، واقعاً خطرناک است.
استاندار با اشاره به اینکه نباید تصور کنیم کرونا تمام شده و ساده انگاری کنیم و کرونا در کمین است، تصریح کرد: فعالیتها با رعایت پروتکلهای بهداشتی مجاز است.
کلانتری ابراز داشت: گامهای اصولی میتواند ورود سایر اصناف به چرخه را رقم بزند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر شلوغی و ازدیاد حضور مردم در خیابانها موجبات نگرانی بخشهای متولی در سطح استان شده است.
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