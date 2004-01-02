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۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۲۸

امروز

نيروهاي امدادگر آلماني ، نروژي و فنلاندي وارد بم شدند

گروهي از امدادگران در قالب يك تيم پزشكي از سوي صليب سرخ امروز وارد بم شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك گروه از امدادگران آلماني ، نروژي و فنلاندي در قالب گروه امدادگران صليب سرخ امروز وارد شهر زلزله زده بم شدند .
دفتر صليب سرخ در برلين در اين خصوص اظهار داشت : آسيب ديدگان اين حادثه تا مدتها به مراقبتهاي بهداشتي و درماني نياز مند هستند .
بر اساس گزارشهاي رسيده در اين گروه اعزامي نام 10 پزشك نيز به چشم مي خورد .

کد مطلب 49010

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