به گزارش خبرنگار مهر، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد امسال کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی بر اساس مصوبه دستمزد شورای عالی کار تعیین و ابلاغ شد.

کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه ۲۰/۱/۹۹ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، را ابلاغ کرد.

در متن این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۹‬ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه ۹۹/۱/۲۰ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مذبور را در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۹۹ روزانه ۱۵ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۹۸) به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۹۹= ۳۰۳۳۹+ ۱.۱۵* آخرین مزد شغل روزانه در سال ۹۸)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۶۱۱,۸۰۹ ریال در روز شود، مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی شده و تا پایان سال ۹۸ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۹۸) و نظایر آنها.

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند یک بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۵ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۹۸) از ابتدای سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل هستند) در سال ۹۹ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۹۹

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۹۹ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۹‬ در مورد کارگرانی که از ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۹۹ و طبق جدول موضوع این بنده داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۵ درصد نمی‌شود.

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۳۳ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۹‬ از ابتدای سال ۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقا:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، نحوه ارتقا شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند، اضافه مزد ناشی از ارتقا بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.