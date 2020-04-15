اقدام ترامپ در قطع کمک سازمان بهداشت جهانی خودخواهانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه با محکوم کردن اقدام «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت: تصمیم به قطع کردن کمک‌های سازمان بهداشت جهانی خودخواهانه بوده و به نهادی که بسیاری از کشورها به رهبری آن در مقابله با بحران کرونا چشم دوخته‌اند ضربه می‌زند.

ریابکوف این اقدام ترامپ را بسیار هشدار آمیز توصیف کرد.

بامداد امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که در حال بررسی متوقف کردن اعطای کمک‌های مالی به سازمان بهداشت جهانی است.

دونالد ترامپ در بیانیه بامداد چهارشنبه سازمان بهداشت جهانی را به «سو مدیریت و پنهانکاری» در بحران ناشی از شیوع کرونا متهم کرد.

وی مدعی شد: چین در خصوص ارائه اطلاعات درباره شیوع کرونا با شفافیت برخورد نکرد و در این صورت امکان مهار بیماری ممکن بود.

رئیس جمهوری آمریکا که با انتقادات زیادی در خصوص نحوه مدیریت شیوع بیماری کرونا مواجه است در برهه اخیر چندین بار سازمان بهداشت جهانی را به جانبداری از چین و تلاش برای مخفی کردن اطلاعات متهم کرده است.